Taylor新歡大起底！偷食、暴力傾向吸毒樣樣齊

美國流行天后Taylor Swift近期盛傳與美式足球明星Travis Kelce拍拖，日前男方出賽，Taylor更高調地前來捧場並與男方的母親排排坐。事件曝光後，Travis即被各地傳媒大起底。

Travis的母親Donna曾受訪大爆兒子童年時代的壞事，他愛與年紀比他大23個月的美式足球明星兄長Jason比較，因而令她增添不少麻煩，母親指他們經常打交而Travis永遠都是撩是鬥非那個。Travis亦曾經於訪問中自爆年幼時已是「麻煩友」，曾因與老師爭執而向她掟櫈因而被趕出校。長大後，他亦因為愛吸大麻而荒廢學業，曾因過不到驗毒檢查而被趕出所屬的大學美式足球隊，幸好同隊的兄長介入勒令他搬去與他同住順道監察他遠離毒品，最後更成功游說教練給他多一次機會。

除了吸毒之外，Travis亦是花花公子一名，他曾試過駕着兄長剛送給他的跑車落脫衣舞店玩，結果汽車被偷走。打波之外，Travis於2016年亦主持過自己的約會真人騷節目《Catching Kelce》，於節目中他嘗試1人同時與50名女性交往，最終，他於芸芸女性中選擇了與參加者Maya Benberry拍拖，最終拍拖8個月後分手，當時他被女方指控偷食體育記者Kayla Nicole，最終Kayla於2020年因抵受不了男友連串偷食傳聞而分手，及後2人復合直至今年初再度分手。

另方面，有粉絲影到Taylor睇完場波後幫手清潔貴賓包廂，拾起空樽同杯拎去放落垃圾桶，粉絲睇完片後即留言狂讚她有手尾。