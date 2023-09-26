緋聞男友陳宗澤傳有新歡　關嘉敏甩難：唔使阻住我搵食！

藝人關嘉敏與吳國敬今日（26日）在尖沙咀出席慈善活動。關嘉敏最近在無綫劇集《你好，我的大夫》中飾演痙攣病人演技受讚，她指為角色事前做足功課，在屋企不停練習，有次在睡床上練習更加嚇親家人。

嘉敏指今次新劇有不少新嘗試包括跳樓，喜歡刺激玩意的她指事前相當興奮，但到正式埋位時卻被5樓高度嚇一嚇，最後先後跳了10次，覺得相當刺激好玩，當作跳笨豬跳一樣。講到緋聞了多時的陳宗澤（CY）最近傳有新歡，她說：「唔知佢係咪拍拖，等我恭喜吓佢先，之前端午節《全民造星III》成班人都有聚會。（可會覺得甩難，緋聞告一段落？）係呀，可以傳過另一個，唔使阻住我搵食，哈哈。」

在大灣區定居的吳國敬回港出席活動，善於作曲的他指由於現時唱片沒有人買，也不願意賤賣作品，情願將作品收歸己用，計劃自資推出黑膠唱片，他說：「以前作曲有6位數字收入，最後2隻歌寫畀衛蘭，賣斷都只係得3萬蚊一首，如果唔係鍾意衛蘭把聲，情願唔賣。近幾年寫咗廿幾首歌，情願蝕本自己出，都好過佢哋唔見光。」他又指預計出黑膠唱片要投資過百萬，現在努力工作儲錢，以及慢工出細貨造歌。對於與拍拖17年的女友甩拖感情問題，他則不願多談。