達人教路！維港影煙花　玩樂再打卡

維港上空即將迎來闊別多年的煙花匯演，除了現場即時感受當中的震撼，不少龍友亦想將眼前的美麗景象透過相機定格留住。但要知道拍夜景從來都是高難度挑戰，請來由聯C兄、露伊和Tony三人組成的著名攝影組合「流浪攝」教路相關技巧，讓大家掌握箇中竅妙。而影煙花前後需要有個地方醫肚，同場推介尖沙咀人氣美食及熱點，教大家無論視覺及味覺均留下美好回憶。

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相隔5年 再度復辦

將於10月1日晚上9時在維多利亞港上空舉行的煙花匯演，是闊別5年後再度復辦，自然成為焦點。屆時由3艘躉船配合6艘小浮船「一字排開」，營造出800米寬、250米高的「煙花銀幕」。匯演分為8幕，歷時約23分鐘，當中會展現多個特色煙花圖案，包括第一幕象徵快樂與團圓的紅心圖案；第二幕有代表對未來充滿美好憧憬的洋紫荊與笑臉圖案，值得一提係第五幕首次在港出現彩色繡球煙花，單一煙花爆發之後，會呈現出環形、螺旋和冠環等多個形狀。香港多個地點例如山頂盧吉道、飛鵝山、寶馬山、啟德郵輪碼頭、西環碼頭、中西區海濱長廊、添馬公園及尖沙咀海濱花園等，均可免費欣賞到迷人煙花。

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變焦鏡頭 構圖靈活

曾走訪世界多地拍攝煙花的「流浪攝」，對香港煙花可謂情有獨鍾：「親切感和便利性是主要原因，加上維港兩岸的美麗燈光，實在是拍攝煙花的最佳地點。」他們認為由於煙花發放速度極為快速，無論配件與構圖均需事前準備好，當中重點係建議使用變焦天涯鏡頭，避免時間花在更換鏡頭上錯過精彩時刻：「例如28~300mm，可讓大家在人多擠迫的地方，有更靈活的構圖選擇，寬窄悉隨尊便，既可加入大廈等地標建築襯托煙花，或以人群作前景構圖，或將維港景色盡收眼底。」其他必備配件方面，除了單反或無反相機、快門線、三腳架及不反光黑色卡紙外，若想提早佔據有利位置，一張輕便露營摺櫈是必須的。

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畫面豐富 重曝煙花

「流浪攝」謂煙花攝影技巧一般可分為兩種，其一是利用黑卡輔助的重曝，他們建議帶齊有B快門的相機，將廣角變焦鏡調整光圈至F8~F11，拍攝時首先單點自動對焦在煙花將會發放的距離，可留意最接近煙花的大廈燈光，對好焦後轉去手動對焦，當煙花升到空中爆開時立即按住快門線不放，待煙花慢慢下降消失時用黑卡遮住鏡頭，再等第二輪煙花爆開時移走黑卡，待花火再次慢慢下降時關閉快門，便可把兩輪煙花重曝於同一相片內。另一種方法是拍攝迷焦煙花，影像可分為失焦到對焦，或由對焦到失焦兩類，對焦設定可使用無限遠。器材與設定跟拍攝重曝的方法相同，鏡頭可帶備天涯鏡，亦可調整較大光圈令散景更美：「煙花升到空中爆開時，右手立即按下快門線並按住不放，左手穩定地轉動對焦環，在煙花完結前剛好轉到終點位置，立即放開快門。」重點是轉動變焦環時手要定，腳架要穩。

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尖沙咀話題餐廳推介

飛一般主題餐廳

喜歡主題餐廳的朋友，前往位於彌敦道商場內的Cabin Crew Coffee by Holly Brown會有驚喜。集精品咖啡店、餐廳與酒吧於一身，特別之處是以空中服務員作為主題，除了帶來恍如置身機艙的服務外，這裏的布置亦注入機艙等元素，你會發現標誌性的飛機窗，亦有航廈指示牌、世界時區的鐘錶等。餐廳主打西式美食，例如經典卡邦尼意粉、烤肉至尊薄餅、美國安格斯牛肉漢堡包配薯條等，而甜品方面推薦美人魚丹麥多士，好味又啱打卡！

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按摩同時開餐

影煙花相令人疲累，之前最好可以找一處地方放鬆身心。位於柯士甸道的shh massage and cafe絕對係體驗一站式放鬆服務的好去處，分為兩層，地底是一間簡約風格的Cafe，以奶白色及大地色系為主調，提供西餐、輕食與精品咖啡，當中還包括全日早餐及盒子吐司等人氣推介。另一層則是按摩店，帶來多款特色放鬆療程，包括有全身按摩及足底按摩，可自選按摩油及三種足浴粉。無論舌頭及身心都得到大滿足。

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互動裝置賞月

香港文化中心露天廣場即日至10月8日6:30pm~11:00pm正舉行中秋綵燈會2023，內有大量綵燈及光影裝置，當中焦點有名為「月亮製造機」的互動光影裝置，特色係裝置的月亮與周邊群眾的節奏、旋律、歡笑共同移動和變化，市民更可使用創作團隊特製的濾鏡拍照留念。另外，你亦可於煙花匯演當晚在西灣河公眾碼頭登上張保仔號帆船，暢遊維港兩岸摩天大樓萬千霓虹交織的光景之餘，更可邊品嘗小吃飲品邊賞煙花。