李紫昕第三度演花木蘭　身兼數職壓力大

兒歌天后李紫昕Purple姐姐主演的音樂劇《花木蘭穿越神話》（再創新天版）即將於10月再度舉行，第三度再演花木蘭。她表示自2018首演《花木蘭》音樂劇時，票房及口碑甚佳，觀眾反應熱烈，故此今年「紫昕音樂世界」決定再推出《花木蘭穿越神話》，雖然之前已演出兩次，但心情一點也不輕鬆，自己對演出要求相當高，自然要以最佳狀態呈現給觀眾，而此劇也是由自己擔任音樂總監、導演、監製、編劇，身兼數職壓力也相當大，她笑言上次為《花木蘭》創作及演繹很多首有趣易記入腦如「肥牛惡過婆」、「筲箕與喱」等等的歌曲，大小觀眾們都非常喜歡，完場後也不辭勞苦大排長龍購買《花木蘭》音樂劇原聲USB ，種種情景也 記憶猶新 ，也是令自己輔以最強能量。

她表示：「因為自己認為花木蘭是代表女性力量的Icon，最能把正氣及正面訊息傳遞給觀眾，不知原因每次穿起《花木蘭》戲服時，總有一股正氣凜然的感覺，也希望透過這個演出為小朋友打氣，我之前聽過很多家長的分享，知道子女成長的需要，於是我希望透過我的音樂和故事，引導小朋友正面的人生觀，學習克服困難和難關，以勇氣去迎接人生各個挑戰和考驗。」

劇中的花木蘭代父從軍之所以成為家喻戶曉的故事，是因為她的事迹宣揚了美好的孝順情操，正正就是遇到親情和友情的考驗，這對於小朋友學習與家人和朋友的相處起了正面的訊息。