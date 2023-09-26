東冲有料到：溫水煮蛙

由於泰國天氣炎熱，當地不少汽車都換上隔熱黑玻璃，沒想到卻令馬來西亞遊客誤以為這是作為拐人用的汽車證據之一。（胡慧冲提供）

上篇專欄提及過因馬來西亞遊客事件，令當地人都不敢前往泰國旅行，但其實除了馬國，中國遊客「恐泰」的情況更為嚴重。

疫情前有很多中國遊客愛到泰國旅遊消費，以為疫情後他們會回歸，但卻事與願違。恢復正常通關後，至今僅有小量該國遊客訪泰……流失大量中國旅客的原因竟然是，他們確信到了泰國後會被拐走到緬甸及柬埔寨做奴隸。

之前是香港遊客「恐泰」，之後輪到馬來西亞及中國。為了釐清大家誤解，泰國政府旅遊局早幾個月前便邀請了一班中國網紅訪泰，讓他們親身感受當地情況，並將實情告訴大家，但作用卻非常有限。

尤其早前有一套以半紀錄片形式拍攝的電影上畫，內容講述一些中國人被誘騙到緬甸及柬埔寨做非法勞工。該片在中國及馬來西亞票房大賣，不少同胞看畢此片後，對泰國自然驚上加驚。

泰國政府似乎還不知道事情的災難性，直至這兩天就連泰國的英文媒體亦將相關情況報道出來，提出警告。

溫水煮蛙，基本上青蛙已經被煮熟了，但又可以如何處理呢？

一直以來對泰國的指控其實可以說是十分無辜的，如果你稍為了解拐人事件的始末，便知道被拐走的受害人是中了求職陷阱，他們到了泰國後，再被人接走帶出境前往其他國家。泰國卻因此被抹黑成中介點，甚至曲解成到泰國旅遊隨時被拐走。

自己之前已多次強調，如果泰國的壞人真的要求財，拐走當地的中國人、香港人、台灣人、馬來西亞人、新加坡人等不是可獲得更多錢嗎？或者向當地唸國際學校的學童下手也更容易，何解要拐走遊客呢？但大家似乎已被眾多的謠言及劇情洗腦，所以這一刻要令人對泰國回復信心實在相當艱難。

正如一直有人說泰國很猛鬼，令很多人因此卻步，但問心真的在泰國旅遊時撞鬼有幾多人呢？起碼我居泰廿多年也從未碰上……

胡慧冲