朱栢康跳入影視界歷盡辛酸　堅拒被打沉

中秋節就快到，藝人朱栢康（朱康）日前特地上好友黎玉清的網絡節目，學習製作奶黃月餅迎接中秋! 對方除了是朱康昔日的香港演藝學院同學之外，亦是香港著名舞台劇演員之一，由於二人識於微時感情要好， 最近朱康拜師學藝找對方教普通話， 並貪心想學埋整餅，朱康更邊整月餅邊向好友分享心聲，本身是舞台劇劇帝的朱康，於2019和2020年就先後獲提名台灣金馬獎及香港金像獎影帝，然而他直言其實轉戰影視界之後，一直都有點迷惘：「近幾年都有點糾結，因為我的表演主要都被人鬧，你會收到有人inbox（私信）你，真係會鬧晒你全家，你理性知道唔好理，但感性上都是不能。」朱康更透露過去大半年時間，毅然決定停工，重新思考自己的演員工作：「近大半年時間我推掉很多拍攝工作，因為前兩年都拍了好多作品，去到一個位覺得自己要沉澱，諗吓究竟自己之後作為演員的路點樣行，雖然大半年收入減少，但於我來說很富足，是很滿足的時間。」

朱康亦有份享自己的演員夢，說盼望有日成為康城影帝，笑言做演員要發夢，希望有日演出的作品，有機會參與到歐洲三大影展。剛獲得威尼斯電影節身成就獎，同時亦是康城影帝的梁朝偉，自然就是朱康的目標：「演員有時很被動，我們需要天時地利人和，而朝偉都有說過自己是個運氣很好的香港男演員，所以我覺得最重要是先做好自己，上天自然會為你安排。」

場地提供：Shall We Bake Baking Studio