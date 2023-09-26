金馬獎進入倒數階段　隆重宣布李安擔任評審團主席

距離第60屆金馬獎頒獎典禮倒數60天，金馬執委會特別選在今日（26日）隆重宣布本屆評審團主席將由享譽國際的李安導演擔任。李安與金馬獎的淵源深厚。首部劇情長片《推手》於1991年便獲得金馬獎評審團特別獎，之後又以《喜宴》於1993年獲得最佳導演、原著劇本。而《色，戒》於2007年亦獲得最佳導演獎及年度台灣傑出電影工作者。他自2018年起連任四屆金馬執委會主席，任內創辦「電影大師課」，發揮影響力邀請全球影壇重量級影人前來授課，也是台灣首見大規模涵蓋各項電影專業的影視課程。

李安對此表示：「做評審時，會用一種特殊的貫注來看電影。我想這並不是在刻意『評審』一部片子，而是如果不全神進入影片的魂魄，並思索判斷的話，會對不起創作者的投入。我們必須和作品『交心』。很期待和所有評審一起用心觀賞，充分討論。」

而第60屆金馬獎入圍名單將於10月3日公布，頒獎典禮於11月25日在台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播。