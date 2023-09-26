蔡思貝新劇散發女人味　網民激讚演技有進步

藝人蔡思貝、何廣沛、游嘉欣等主演的無綫劇集《你好，我的大夫》中，蔡思貝飾演的資深中醫師程嘉應總算挽回不少觀眾緣，劇中的思貝一頭長髮的造型，比起以前的短髮，柔和感大增，言行舉步止顯得成熟，演得相當細膩，給觀眾看到她女人味的一面，而她於劇中亦曾扮年輕時期學生，演得相當入戲，觀眾亦大讚看得舒服，打破外間對她的偏見。不少網民看完思貝此劇中的演出，紛紛於社交網留言大讚，指她演技一直在進步，演活潑角色亦夠晒自然，而悲情角色亦相當到位，絕對壓到場。

此外，昨晚一集中，劇情講述西醫成子謙（鄭衍峰飾）及方奕菲（甄采浠，前名甄穎珊）因病人關穎璇（關嘉敏飾）肝酵素突然超標，矛頭直指開藥給關㯋璇的辜清勁中醫師（何廣沛飾），清勁被迫引咎辭職，但原來整件事背後另有陰謀。方醫生是成家傑醫生（曾航生飾）太太，並早已得悉清勁是成醫生於大學時期與前女友生下的兒子，逼清勁辭職完全是公報私仇，成醫生不但未有阻止妻子惡行，並在重要一刻投下關鍵一票將清勁逼向絕路。

網民看完此集後相當肉緊，更於網上鬧爆方醫生及成醫生，亦有不少網民認為42歲的甄采浠依然保養得宜，笑指她有資格出任「萬國城」（《一舞傾城》）媽媽生之餘，亦對她飾演 32歲的鄭衍峰媽咪感到新鮮。甄采浠受訪時坦言要飾演比自己真實年紀大一截的角色確實有擔心，幸獲監製方駿釗（嘟嘟）鼓勵：「嘟嘟打畀我時我好開心，因為嘟嘟係我好想合作嘅監製之一，自己好鍾意《降魔的》同《跳躍生命線》，所以嘟嘟搵我做咩我都會應承。嘟嘟同我講咗個角色後，我都覺得好有挑戰性，只係我都有啲擔心自己個樣未必夠年紀，不過嘟嘟就話相信我做到。」