謝安琪「10歲仔」係天才鼓手：佢係世界級嘅音樂奇才！

藝人謝安琪、泰迪羅賓（Teddy Robin）、Anna hisbbuR以及陳諾霆（Rondi）領銜主演的溫情電影《4拍4家族》將於10月19日上畫。今日電影公司發布角色海報以及謝安琪主唱的電影主題曲《毋忘"If I don’t remember"》MV，歌詞以記憶為主題，詮釋Kay飾演的主角Cat患病之後，終於悟出家人和知音人的可貴，戲中她與3位家庭成員之間各有不同問題，但隨着4人組成樂隊Band Four後，當中的掙扎、不和最後都因音樂而化解。Kay非常喜歡戲中的親情訊息，並相信觀眾都會好有共鳴：「我想做人做到一定年紀，都總會試過跟家庭成員有些事情是解決不到，抑或互相理解不到，所以我都有很多真實的感情可以投射在角色裏面。」

戲中她的兒子Riley（陳諾霆飾）因沉迷打鼓而荒廢學業，現實中作為兩孩之母的Kay，都很明白做母親的內心掙扎：「一個家長面對着一個這麼有音樂天分的人，但是他學業是不行的，那怎麼取捨呢？點樣栽培他呢？這些都是很真實的事情，我對於這些個題材很有感覺的，就是怎麼為之一個好的家長，是走一條人人都走的路，還是你看準你的小朋友長處呢。」值得一提是飾演Riley的Rondi，今年10歲的他本身來自音樂世家，6歲經已上過紅館為古巨基伴奏，亦有份參與ViuTV打鼓真人騷《擊戰》，Kay對於這個天才兒子的欣賞之情，溢於言表：「Rondi是一個世界級的音樂天才﹗是一個好有趣嘅小朋友，由於我自己本身好鍾意同小朋友相處，我哋幾乎無任何的磨合期，一來到就已經好能夠互相溝通，仲有在片場互相照顧。」