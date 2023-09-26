陳凱歌史詩式新作　黃曉明章子怡參與全景式拍攝見證立國

英皇電影榮譽發行《志願軍：雄兵出擊》由陳凱歌執導，辛柏青、張頌文、黃曉明、章子怡、朱亞文、張子楓、尹昉、王傳君主演，作為《志願軍》三部曲中的第一部，片中講述了中國人民志願軍入朝打響第一、二次戰役這一階段的故事，影片將於明天（27日）於香港舉行盛大首映禮，28日與內地同步隆重公映！

《志願軍》三部曲與以往抗美援朝題材影片最大的區別，在於它是以全景式、多維度的方式展現這場「立國之戰」。第一部故事圍繞中國人民志願軍入朝打響的第一、二次戰役展開，負責在松骨峰狙擊敵軍的38軍戴如義（魏晨飾）、楊少成（尹昉飾）、孫醒（陳飛宇飾）等，將在這一部登場。第二部隨着戰事發展，將會出現新的角色，如63軍李想（朱一龍飾）、傅崇碧（吳京飾）、蔡長元（韓東君飾）等。第三部描寫和平談判開始，邊打邊談，上甘嶺戰役、板門店停戰談判等，將在最後一部重點呈現。故事時間橫跨長達三年，完整呈現了抗美援朝戰爭的歷史脈絡，出場人物超逾200多個，既有領袖將帥，也有無名戰士，個體命運和時代風雲交相輝映，為觀眾展現一場磅礴恢弘的戰爭群像。

導演陳凱歌坦言：「這是我從影40年以來，拍攝時間最長的一次，也是遇到最為難苦的一次創作，就是想把它拍好！」從人物造型到場景，有史料可依的部分都力圖還原，其中，新中國外交代表團第一次亮相聯合國，是《志願軍：雄兵出擊》的重頭戲之一，彼時大使銜特派代表伍修權（張頌文飾）率中國代表團出席聯合國安理會，這是新中國第一次出席聯合國相關會議，這段經歷也成為中國外交史上濃墨重彩的一筆。為此主創們根據當年的歷史資料，搭建了一個1比1還原的聯合國場景，張頌文在第一次進入這個場景的時候十分震撼：「基本上和現場圖一模一樣！」高還原度也讓飾演唐笙的章子怡不禁讚嘆：「感受到73年前那一個莊嚴的時刻！」

除場景外，演員的形象動作也要求復刻當年影像，伍修權的舉手投足都將在電影中重現，既有「將軍外交官」的果敢和威嚴，也彰顯新中國的決心和力量。