相識40年︱溫碧霞扮大家姐　李麗珍慘被騙

藝人溫碧霞（Irene）、李麗珍、楊偲泳（Renci）、林千渟及車婉婉等晚上（26日）出席電影《我們的十八歲》首映禮。身兼《我》片監製及主演的Irene與好友李麗珍碰面時表現興奮，二人合照期間更不時扮咀嘴。

李麗珍表示當年因電影《我未成年》與Irene合作而結緣：「我係演反叛嘅富家女，Irene就做被家暴嘅少女，我第一個認識嘅明星就係Irene。」身旁Irene即否認，笑指二人一起入行，當時只有17歲，李麗珍隨即說：「梗係唔係啦，佢早過我，嗰時佢成日帶我去食嘢去玩，我仲以為佢真係大姐姐，後尾先發現佢同我同年，呃咗我一輪。」Irene則表示與李麗珍的回憶很難忘，二人當時已很要好，更一起住了半年，李麗珍即大爆二人曾嗌大交，問到是否因為爭男仔？Irene笑謂：「肯定唔係，因為我哋太多男朋友，我哋口味唔同，所以唔會爭仔。」

相隔超過20年後再度合作，二人也表示勾起很多回憶，李麗珍指今次演出純粹因為Irene：「佢係監製又係出品人，佢叫到我，梗係撐朋友啦！」Irene則表示雖然二人不常碰面，但這份友情從未改變，問到二人之後會否再合作？Irene說：「睇緣分啦，我覺得劇本緊要，因為咁啱呢套戲係講緊兩個少女嘅成長，雖然大家碰面嘅戲份唔多，但見番都有好多回憶，會諗番起我哋以前細個嘅時候，嗰種感覺好得意。」李麗珍則表示大家也是率直的人：「鍾意就鍾意，開心就開心，唔開心就好直接咁鬧出嚟，但係冇打交，哈哈。」另她透露疫情期間因家中發生事，情緒影響下而增磅了不少，現時已減回了20多磅。

至於在戲中飾演18歲演到28歲年輕版溫碧霞的林千渟，表示會以化淡妝和服飾來幫忙，而Renci就表示自己角色是參考了前輩林碧琪和藍潔瑛的經歷，因此自由度較大，又笑指場口涉及做壞女孩，自己過足氣癮，問到角色需要飲酒和吸煙是否有難度？她表示林千渟角色應較難，林千渟則指因溫碧霞是女神，要演繹其氣質很有壓力：「不過拍之前Irene有同我傾過，佢叫我睇完劇本跟番個感覺做自己，所以變得舒服咗同冇壓力。」

Renci又透露角色需要爆粗，但笑指只是做回自己故沒難度，問她平日是否經常爆粗？她說：「喺屋企成日講。（鬧男友張振朗？）冇冇冇，收工後對住塊鏡鬧自己做得差，好似有啲變態。」林千渟就指自己在好嬲的情況下也會找個對象爆粗：「係好正常嘅發洩，如果唔係個人會癲㗎。」