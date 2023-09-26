莫文蔚與《披荊》3位哥哥出新歌　自創虛擬貓玩創新

歌手莫文蔚（Karen）自創虛擬角色「Mok-A-Bye-Kitty莫貓寶貝」，運用「黑貓」作為靈感來源，創作出了黑色小貓，並揉入與她有着相當淵源的「豹」元素，完整形塑出超級英雄「莫貓寶貝」，她更與歐陽靖（MC Jin）、李銖銜（James）及張淇三位「哥哥」攜手一同推出新曲《月光光》。

因為她曾受邀至《披荊斬棘》擔任壓軸幫唱嘉賓，認識三位「哥哥」，眾人喊着「相見恨晚」，在她邀請下製作出《月光光》這首結合搖滾、Hip Hop與工業元素的歌曲。《月光光》點出「每隻小貓心底待覺醒的黑豹力量」之主題，本就熱愛動物的她，盼望出身尋常的小黑貓能夠打破心底枷鎖，喚起豹之力量拯救世界上更多遭受負面對待的動物們。

為此主題Karen特別於中秋佳節開始，在上環一藝廊舉行為期3星期的個人30周年「莫后光年」展覧，最特別的是投射3D影像於現實場景的「全息投影」（Hologram），可與Karen真人立體影像活動，而她由攝影大師 Wing Shya 拍攝的《文丞武蔚》寫真集，當中的四幅經典照片將以AR技術再呈現在觀眾眼前，另有書法藝術家陳靄凝在《因一個人而流出一滴淚》MV創作的水墨視覺藝術作品展出，還有天王歌手御用美術指導曾芷瑩設計的「後台區體驗」及不同她不同主題的作品，帶來不同感受。她持續為環保與動物權益發聲的意念，這次展覽的收益將捐助流浪動物及瀕臨絕種野生動物之機構。