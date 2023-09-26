薛凱琪玲瓏浮凸　零P圖回復自然美

藝人薛凱琪（Fiona）、莫文蔚（Karen）、關智斌（ Kenny）、杜德偉（Alex）、新加坡歌王林俊傑（JJ）、來自內地的張藝興及吳宣儀等一眾歌手，今晚集齊內地《音樂盛典》活動。其中身穿黑色低胸、露背連身裙的Fiona打扮性感，出席活動前她在社交網狂甫「影後」相，大晒玲瓏浮凸好身材，經常被指過度P圖搞到「變臉」的她，沒有濾鏡下重回自然美。而盛典中，她又和 Kenny喜相逢，兩人合照時，被網民大讚同樣年屆42歲，但仍然顏值高，堪稱一對「不老金童玉女」，而歌手莫文蔚以魚網裝示人透出黑色Bra。

Kenny除和Fiona聚舊外，又在後台「搞搞震」變身最落力攝影師，為求最佳角度幫內地歌手伯遠拍照，全情投入到腿張開，而其身後的歌手胡彥斌見Kenny影相影到擘晒髀，亦忍不住從背偷影他，打造了一幅「胡彥斌拍關智斌拍伯遠」的有趣圖片。

至於獲「年度舞台突破藝人」獎的Alex在台上致辭：「到我這個年紀，我身邊很多好朋友去頒獎典禮都會領到終身成就獎了，我以為盛典也會頒一個終身成就給我了，還好不是，因為人生走過了一半，還能有突破，這個榮譽才是推動我不斷進步的最大鼓勵。謝謝你們的支持，永不言休，不斷進步。」