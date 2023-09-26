邊玩邊工作　勞動也快樂

好多打工仔都唔鍾意返工，但係為咗搵食都要頂硬上。不過喺日本AV界嘅「勞動階層系列」就唔同喇，當中嘅女主角就算做勞動性工作一樣做得好開心，身邊仲有好多猛男樂意為佢哋提供快感，可謂寓工作於娛樂，真係爽到震呀！

清埋慾火

由片廠Deep's 2號店出品嘅《豐滿大胸清潔工為我提供附加服務》，講述獨居男和也因為屋企污糟又多垃圾，搞到被房東投訴，於是佢決定請清潔女工赤城穗波上門幫手。穗波工作態度認真，而且身材豐滿，搞到鹹濕仔和也一邊睇住佢清潔，一邊動手自娛，不過和也咁大動作，當然被穗波發現啦！然而，穗波完全唔介意，仲主動同對方玩手作仔，跟住再上床激戰，原來有穗波幫手，連慾火都可以清得一乾二淨呀！

巨尻誘人

喺KIRei推出嘅《一流的美巨尻家政服務》入面，庄司百合奈飾演家務助理，樣子生得有韻味，而且仲擁有美巨尻，最吸引係佢成日都着住薄身長褲上門打理家務，每次彎腰趷籮時都透視出內褲，睇到男顧主硬晒軚！不過百合奈又唔會覺得尷尬，因為佢本身係好色之女，見到對方慾火高燒亦興奮埋一份，一於打掃完之後幫埋男顧主出火，咁就大家都開開心心啦！

同事真面目

於SOD製作嘅《在倉庫打工的女大學生》當中，正太去到一個貨倉工作，識到斯文又可愛嘅女同事麻奈美，兩人朝夕相對，漸漸生起好感，於是佢趁機會向女方表白，麻奈美唔單止受落，仲即刻為正太吹奏一曲！自此之後，兩人經常喺貨倉鬼混，不知幾咁愉快！後來正太從男同事口中得知一個秘密，原來麻奈美根本係男人都啱，好多時收工之後會同幾個男同事去消遣，跟住再去爆房大玩多P混戰添！

簡評

要工作得開心，同身邊嘅同事相處愉快的確係好重要，而今日為大家介紹嘅「勞動階層系列」，就係以此為主題喇！喺3部作品中，本仙最鍾意赤城穗波主演嘅《豐滿大胸清潔工為我提供附加服務》，因為穗波身材豐滿火辣，着上小背心同T-Back洗浴缸一幕，真係夠晒誘惑，加上床戰中佢表現投入又多花式，令鹹味更加多層次同豐富。