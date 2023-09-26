林家棟大鵬影帝對決　亡命你追我逐

香港影帝林家棟與內地演員大鵬、張頌文、齊溪及孫陽主演的犯罪電影《第八個嫌疑人》之前於內地票房大收，現時定檔於10月26日香港上映。電影改編內地建國以來最大武裝械劫案，林家棟跟大鵬，戲中一正一邪，合力展開一場橫跨超過20年的生死相搏！電影內地連環報捷，先是大鵬憑角色榮升金爵影帝，而電影日前在內地票房亦順利衝破4億人民幣，觀眾口碑載道，值得香港影迷期待！

《第八個嫌疑人》最大焦點就是大鵬、林家棟，兩位中、港兩地影帝於戲中的正邪對決。大鵬早年為港人熟悉，是2015年自編自導自演，內地衝破10億票房的喜劇《煎餅俠》，然而今次新戲中，大鵬摒棄過往搞笑形象，以深沉內斂演技收伏觀眾，飾演一名滿腹計謀的商人。電影故事橫跨20年，大鵬需演繹角色不同時期，難度相當之高，最終他亦憑戲中出色演技大獲好評，令他登上上海國際電影節金爵獎影帝寶座。而戲中大鵬的對手，就是同是影帝級的林家棟，二人戲中大鬥演技，一個演亡命逃犯，一個演正義警察。家棟飾演的王守月，鍥而不捨花上廿載時間追捕對方，二人你追我逐，上演一幕幕充滿壓迫感的對決。