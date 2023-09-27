星玄︱馬國明冧爆回應封口令　一娶靚湯即刻努力造人

今日9月27號，亦即係農曆八月十三，適宜祭祀、整路同沐浴，最旺生肖係虎，你哋今日偏財運旺，好容易有意外之財，記得要好好把握！屬虎嘅馬國明年尾就同湯洛雯舉行婚禮，雖然馬明突然被徵召入劇組，但都冇影響籌備婚禮，所有嘢按照原訂計劃進行，最近出席活動話就話畀靚湯落咗封口令，不過全程甜笑明顯冧到痹。

其實馬國明曾經畀靚湯大爆勁慳家，啲衫着到爛先換，睡褲穿晒窿都唔掉，果然係知慳識儉嘅絕世好男人，不過馬明你講到明結婚之後會同靚湯努力造人，話晒依家養大一個小朋友要成600萬，不如趁住今日有偏財運，嚟啲小投資，儲定啲奶粉錢先都好吖。至於屬猴嘅朋友，今日亦都運勢大好，鎖定奮鬥目標可以事半功倍㗎。

今日幸運星係雙子座，你哋幸運指數係No.1，投資策略可以進取啲，隨時有唔錯嘅回報。雙子座嘅黎諾懿，兼任節目監製同演員之外，近年亦進軍飲食界，實行三線發展，早排仲以飲食集團創意總監嘅身份亮相活動，透露集團有成30間餐廳，今年會再開20間，投資超過8位數打造飲食王國，既然今日幸運指數爆燈，投資策略不妨進取啲喎諾懿。至於金牛座同處女座嘅朋友，今日財運都唔錯㗎。