10‧1深圳出嫁︱陳嘉慧疑雙喜臨門　男友喜愛夜蒲多女圍

現年27歲的無綫小花陳嘉慧日前傳出婚訊，至今仍然玩失蹤，但昨日（26日）有消息指她將於本周日在深圳與富家子Calvin結婚。由於事出突然，不少網民都猜測她雙喜臨門，惟Calvin被爆異性緣旺盛，在夜場玩樂時男女通殺！

陳嘉慧（Erica）早前被發現以手機通訊頭像放閃，與新男友頭貼頭合照，更大晒疑似婚戒，閃婚消息愈炒愈熱，當事人至今仍未有正面回應婚訊，只表示：「結婚一定會公開。」日前她有份參演的無綫劇《你好，我的大夫》舉行宣傳活動，有傳Erica因忙於籌備婚禮而缺席，避過記者追問，而同劇拍檔游嘉欣及何廣沛之前先後傳出戀聞，劇集早就「喜上加喜」。

5星級酒店宴客

昨日再有消息傳出，指Erica與男友已定下婚期，鐵定10月1日在深圳文華東方酒店舉行婚禮，不過一對新人選擇低調行事，故得悉喜訊的身邊人並不多。據悉，該5星級酒店外觀豪華且充滿特色，賓客可俯瞰深圳灣迷人景色及園景，更設有直升機停機坪方便出入，私隱度十足，而每圍酒席由米芝蓮大廚主理，最低消費約4萬元人民幣，絕非一般新人可以負擔。

記者曾嘗試聯絡Erica，但她恍如人間蒸發，而婚訊瞬間引起網民揣測，認為她今次閃婚極有可能是雙喜臨門，結婚、懷孕一次過完成，即使正獲力捧，她亦不惜犧牲演藝事業，順理成章嫁入豪門做少奶奶。至於「準新郎」身份非常神秘，但東網近日收到讀者報料，有指他名叫Calvin，家庭背景顯赫，曾留居英國，多年來異性緣一直不錯，之前已被爆曾與本屆落選港姐、瑜伽老師高伊聤（Venus）拍過拖。

該讀者更提供了數張照片，當中可見Calvin的正面照，與Erica外形尚算登對。從照片可見，他似乎經常出入夜場，而且幾乎每次都畀女圍，身邊女士個個火辣，身材出眾。除了女生外，Calvin與同性亦相當投緣，玩到興起更坐大髀合照，社交手腕了得，難怪與Erica拍拖短短日子已成功收服女神。