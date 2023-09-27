【是日通勝】

農曆八月十三

癸卯年 辛酉月 戊子日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：祭祀、整路、沐浴

忌：作灶、出行、移徙

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：12、34、35

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

金牛座：財運上升，有閒錢應多做好事，利人利己。

雙子座：幸運指數居首位，投資策略可以進取一點。

巨蟹座：原諒人是需要勇氣，對身邊人應多予包容。

獅子座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

處女座：財運好到極，但要保持低調，以免惹是非。

天秤座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

天蠍座：只要言行對得住良心，遇上瘟神也不用怕！

人馬座：生活遇阻滯，趁機檢討，可認清自身不足。

山羊座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

水瓶座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

雙魚座：運氣好時要懂得居安思危，切忌得意忘形。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 偏財旺

（跌）馬 心情差

鼠：有望發揮自身才華，獲認可機會甚大。

牛：舉止大方可贏得掌聲，有利改善人緣。

虎：偏財旺，易獲意外之財，要好好把握。

兔：單身者加把勁，易跟意中人修成正果。

龍：貴人助力強，有望在事業上大展拳腳。

蛇：相信自己的潛能，可於事業大放異彩。

馬：是日沖煞，心煩意亂，易因小事動氣。

羊：桃花運一般，已婚者要好好控制脾氣。

猴：運勢大好，鎖定奮鬥目標，事半功倍。

雞：記憶力強，趁機進修，得着比預期多。

狗：瑣事纏身，保持耐性，可望一一辦妥。

豬：心情鬱悶，多愁善感，做事沒精打采。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

小孩房間裝潢秘訣

為人父母都希望家中的小寶貝可以在自己的小天地安穩入睡，健康成長，其實在玄學上，小孩房間也有不少講究。

‧床頭裝飾簡潔

小孩床的床頭、靠背都不宜放置太多裝飾，否則如同橫樑壓頂，影響健康。即使女孩子喜愛毛絨玩具，父母也不宜過分溺愛將玩具堆滿床上，不但影響氣運，也帶來衞生問題。

‧不宜古怪燈飾

小孩可能喜愛特別造型的卡通燈飾，但玄學一向主張柔和布局，小孩房間的燈飾最好以圓潤為主，忌見尖角，再配合柔和適中的亮度，才能營造溫暖舒適的氛圍。

‧避免活動子母床

兩個小孩同睡一房，如果空間許可，最好各自有單人床，有足夠私人空間，也可保持空氣流動，不會影響運勢。如因面積所限，使用兩層床就盡量不要使用活動的子母床，因為睡在活動床的小孩，象徵沒有固定的居所，性格較為偏激，難以管教。

‧避免雙層床煞氣

如使用上下雙層床，應選擇同一方向及上下床面積相同的床鋪，上床面積比下床小，睡在下方的被上方的床壓了一半，形成煞氣，影響健康，另外睡在外側的健康也有負面影響。挑選雙層床時，注意上床底部的顏色要以淺色為主，如床底部呈黑灰等顏色，睡在下床的小孩會長期承受壓力。