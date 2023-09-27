甄子丹初任評委主席　新片也讓路

「宇宙最強」甄子丹今年獲委任為「絲綢之路國際電影節」國際評委會主席，子丹揚言挑戰性很大，會全力以赴，期間更做埋外國嘉賓的翻譯。據知，子丹為了今次任務，還特別順延準備開拍的新片，相當有心！

第十屆絲綢之路國際電影節啟動儀式前日於內地福州舉行，大會邀請了甄子丹擔任國際評委會主席，聯同電影《那山、那人、那狗》導演霍建起、梅婷等亮相。

子丹受訪時直言：「得到邀請非常榮幸，是第一次當國際評委會主席，對我來說是一大的挑戰。」因電影節會邀請世界各地電影人參與，子丹更會擔任翻譯工作。他預逗留福州一周，為了今次主席工作，調動了原本的行程。據知，他將電影《誤判》的開工時間順延下星期，至於電影《葉問5》則正籌備中。上次他現身瀋陽時，因保安護駕掀起了不少是非，因此他今次向電影節有關方面再三叮囑，只要正常安排便可，不用過分緊張。

「金絲路獎」神仙打架

今屆絲綢之路國際電影節「金絲路獎」主競賽單元入圍名單，日前於網上公布，《滿江紅》、《白塔之光》、《流浪地球2》、《消失的她》等多部電影入圍，其中《滿江紅》的沈騰、易烊千璽，以及《消失的她》朱一龍、倪妮都被看高一線，頒獎禮將於今晚舉行。