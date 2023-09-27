陳建州「黑」材料大公開　王力宏封「交際王」揭#MeToo先兆？

台灣男星陳建州（黑人）是非纏身，捲「#MeToo」性侵案後再被斷正違例泊車，一波未平一波又起！其實佢入行22年，除咗因同范瑋琪譜「黑白戀」為人熟悉外，都曾經有過唔少爭議！

天生的交友達人

於圈中人脈強勁嘅佢有「演藝圈里長」稱號，當年結婚就筵開60席，當時伴郎王力宏更形容佢為「天生的交朋友達人」，但此言就仿似神預言一樣，最近佢爆出「#MeToo」，正正係「廣交朋友」交出禍，爆出疑先後向主持節目《我愛黑澀會》嘅一班「美眉」，包括大牙、妖嬌等埋手，唔熟唔食！其實佢交際向來有一手，當年佢曾同徐熙媛（大S）拍拖，但分手後依然係朋友，甚至將新女友范瑋琪介紹埋畀大S成為閨蜜，新歡舊愛共治一爐，手段高明！

米高佐敦快閃事件

熱愛籃球嘅黑人於2004年NBA「波神」米高佐敦（Michael Jordan）到台灣宣傳時，負責接待工作，惟當時Michael Jordan只在活動上快閃逗留90秒就離開，事後爆出黑人帶對方落夜店，同演藝圈友人狂歡，更惹來外間揣測Michael Jordan急急腳走，正正係趕住去蒲！

公益潮T事件

2009年，黑人發起公益活動義賣愛心T恤，惟活動官網突然更改捐款金額，由原本嘅580元改為扣減成本後只捐出100元，即被民眾鬧爆疑利用慈善名義騙財，更翻出T恤報稱嘅成本遠超於市場價格，不過事件最後都係不了了之。

非法盒子睇奧運

2020年東京奧運期間，黑人網晒賽事轉播畫面為台灣選手加油，卻被揭使用盜版盒子頻道，引起網民質疑，事後佢曾解釋網晒圖片係友人提供，自己係收看公視，但隨後又被網民翻出照片，明顯家中電視櫃就擺放該非法電視盒子，黑人最終跪低，承認收看盜版並道歉。