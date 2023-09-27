朱敏瀚沖涼被「睇晒」　陳瀅拍埋片

藝人陳瀅、JW（王灝兒）、周嘉洛及朱敏瀚（朱仔）拍攝的旅遊節目外界反應不錯。身形一向fit爆的朱仔被爆試過洗澡時被台前幕後「睇全相」，還遭陳瀅拍下短片「私藏」，認真香艷。欣賞真人騷表演期間，他更「通殺」各類性向人仕，魅力非凡。

日前剛從馬來西亞拍劇返港的陳瀅，甫下機即相邀3位好友聚舊打邊爐，齊齊欣賞他們孭飛的無綫綜藝節目《約埋班Friend去旅行》。4人於泰國清邁朝夕相對足足9天，出發前曾揚言擔心影響彼此友情，結果旅程完結後關係卻更見昇華，陳瀅更爆朱仔「犧牲色相」，意外遭「睇全相」。

談到過程，陳瀅笑說：「嗰日拍完大家玩遊戲，JW喺池邊燒緊嘢食準備開飯，朱仔話想去沖個涼先，點知佢冇留意沖涼房塊玻璃好透，我哋喺度猛拍門提醒佢，佢都完全冇反應！（你拍片威脅佢？）可能佢好想我公開呢！」朱仔堅稱大家只睇到剪影，嘉洛接口：「點止咁呀？成個渡假村嘅景都唔需要睇，淨係睇佢。全程我同佢一間房，佢唔鍾意着衫瞓，我哋兩個男仔成日著住條內褲行嚟行去，當晨光第一線曬入嚟，我睇晒佢body shape添。」朱仔則靦腆表示每晚都有穿浴袍上床：「係唔知點解起身就鬆晒啫，哈哈！」

4人空閒時有爭取時間四出「見識」，試過睇騷期間，朱仔頓變全場焦點，陳瀅更笑說﹕「之前我同JW及周嘉洛去日本旅行，已經發覺嘉洛好有market，啲日本人覺得佢好靚仔，估唔到朱仔喺泰國仲勁，無論男女、同性戀及變性人通殺。」據3位拍檔形容，當朱仔步入會場期間，眾人目光已集中在他身上，表演者更力邀他站台：「上到台佢推朱仔落咗張櫈，然後用布蒙住佢雙眼，我哋覺得喺嗰分零兩分鐘，佢應該好緊張。」問到朱仔期間可擔心被抽水，他答說：「佢哋都好禮貌，同埋我都上咗台，冇計啦。」

至於一向膽小畏高的JW，在3位好友陪伴下，驚夠膽簽下生死狀，以三輪車形滑翔傘「飛天」：「出發前我話唔玩嘅嘢，結果全部都玩晒，真係交咗條命畀佢哋，係喊咗幾次囉。」嘉洛更表示：「『飛天』時有刻覺得好特別，咁大個仔未試過，依家同佢哋一齊試，好似以前啲人聽咗隻歌諗番起啲好好嘅回憶，而嗰刻係屬於我哋嘅。」4人又指今次「公司畀錢去旅行」其實唔夠喉，異口同聲許願謂：「希望有續集，可以去瑞士，大家都未去過，一世人點都要去一次，同埋求祈攞手機出嚟影風景，都會係一幅畫囉。」