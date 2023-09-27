譚俊彥約定陳豪舉家親子遊　孖張曦雯百人大隊北上3個月

兩大視帝譚俊彥與陳豪即將到內地為新劇拍外景，身為廿四孝老竇的他們，已約定雙方小朋友齊齊玩轉深圳，而同劇的張曦雯（Kelly），透露數十日外景最掛念並非男友，而是寵物貓狗。

譚俊彥（Shaun）、陳豪、龔嘉欣及張曦雯等主演的無綫新劇《企業強人》將於下周出發到深圳，展開為期90日的外景拍攝，屆時大隊將近100名台前幕後浩浩蕩蕩北上，聲勢強勁！

忙於經營新餐廳的Shaun，連日來公私兩忙，除了為完成香港戲份，一有時間亦去餐廳助陣，結果缺乏休息而病到，家人亦一併傳染，他說：「呢排天氣好易病，不過我唔冧得，因為去深圳前要飛台北拍節目，預計遲大隊幾日報到。（唔掛住對仔女？）咁啱佢哋學校放假，已經約好陳豪幾個小朋友一齊上去玩，不過到時我要開工，我嘅主要作用都係讓個酒店房出嚟，冇得玩之餘只負責畀錢，哈哈！」

談到有份演出的台慶劇《新聞女王》稍後播出，Shaun透露屆時應仍在深圳外景，相信未能現身宣傳，但指有拍檔佘詩曼、馬國明等份量人物，信心十足。龔嘉欣則表示連日來趕進度，尚未有時間執行李，但對大隊過百人出發表現興奮：「我諗上一次咁大陣仗係幾年前嘅事，不過我中間都會返嚟一日、半日做商演。」