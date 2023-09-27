史上最暢銷女歌手大碟公布！雲妮侯斯頓一張碟賣出四千萬張稱冠

最近有音樂網站公布音樂史上「最暢銷女歌手大碟」名單，結果多位殿堂級歐美天后均有多隻大碟上榜，其中美國已故天后雲妮候斯頓（Whitney Houston）的經典電影原聲大碟稱冠！

雲妮主演的90年代經典電影《護花傾情》（The Bodyguard）除了大受歡迎票房大賣之外，她包辦主唱的電影原聲大碟當時亦相當暢銷，結果大碟於全球賣出多達4,500萬張成為女歌手之冠，此紀錄30多年來都沒有人能破！除了《護》之外，雲妮亦有兩碟打入二十大位置，分別就是1985年推出的成名大碟《Whitney Houston》（第10位）以及1987年推出的《Whitney》（第18位）。其中《Whitney Houston》一碟當年更賣出2,500萬張，對於一位樂壇新人來說有如此銷量絕對是驚人！

僅次於雲妮排第2位就是美國流行鄉謠天后Shania Twain，她於1997年推出的大碟《Come On Over》銷售量高達3,900萬至4,000萬隻。除了雲妮之外，兩大樂壇女王莎蓮迪安（Celine Dion）及麥當娜（Madonna）同有4張大碟入榜！近年停工養病的莎蓮於1996年的《Falling Into You》最好成績，以3,200萬隻銷量高踞女歌手最高銷量第4位！至於娜姐就以1990年推出的精選大碟《The Immaculate Collection》最好賣，銷量高達3,000萬張排第7位。

而其他入圍的包括英國巨肺天后Adele，她的兩張大碟2011年推出的《21》及2015年推出的《25》分別排第5位及15位。其中前者的銷量更高達3,100萬張，成績驚人！此外，同樣靚聲唔靠樣的美國天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）亦有兩張90年代推出的大碟《Music Box》（第8位）及《Daydream》（第18位）入榜。而英國經典女子組合辣妹（Spice Girls）於1996年推出的大碟《Spice》就以2,300萬隻銷量排第14位，成為史上最暢銷女子組合！