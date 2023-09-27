Nowhere Boys搣甩「雨神」之名如願戶外開騷

樂隊Nowhere Boys日前在赤柱廣場舉行Music Live，吸引近百名樂迷和途人駐足觀賞，場面熱鬧。最近五子被封「雨神」，事關之前舉行幾次戶外騷都遇上落大雨被迫取消，今次終於搣甩「雨神」之名成功開騷，他們都非常興奮揚言：「等咗呢個場（赤柱廣場）好耐！」

活動上，Nowhere Boys一連演唱多首歌，主音Van和結他手Ken更不時走向樂迷，全場跟着節拍跳動以及高舉雙手，氣氛High爆。完騷後，觀眾不願離開大叫「Encore」，五子隨即再送上《天外飛仙》，觀眾揮動手上的毛巾回應。騷後五子大叫「唔夠喉」，Van說：「我哋嘅狀態表演多一個鐘都冇問題。」

原來今次音樂會宣傳企劃原定是6月舉行，可惜當日掛起紅雨令活動無奈取消。Van說：「嗰次都有20個朋友仔冒住狂風暴雨嚟咗，我哋就Acoustic咁唱咗3首歌，冇插電呀，因為一插電應該會電死。近乎清唱，因為得一支木結他，仲要係臨時問赤柱居民借。」今次重臨舊地成功開騷，他們一圓心願興奮高呼：「真係興奮到難以形容！」

新歌《票房毒藥》贏口碑亦深受樂迷喜愛，更登上網上頻道熱搜榜，他們感謝公司上下的支持。此外，最近他們亦客串電影《4拍4家族》，Van和Ken故事感人大讚泰迪羅賓演技入骨，他笑言：「我哋有幾秒演出，喺戲內搵到我哋已經好叻，睇我哋之餘，當然係要睇泰迪羅賓同謝安琪嘅演出，而且配樂非常精彩，令人難忘。」