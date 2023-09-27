「秋」意濃　打卡市集暢玩不斷

近日除了有些秋風起外，今個星期五更是中秋佳節，3日假期將至，大家又準備好去邊玩未呢？如果想近近地輕輕鬆鬆地過，不如考慮一下各大商場的期間限定活動啦，今次小記就為大家找來了兩個集打卡、市集、工作坊於一身的好去處，各具風格。

【市區露營體驗】

秋天是適合露營的季節，如果想搶先感受下露營的氛圍，不如到葵芳新都會廣場於即日至10月23日舉行的「秋季露營祭」啦，露營祭上設有5大入秋主題活動，包括「秋谷三景」3大露營主題打卡園區，以及於指定日子舉行的「星級裝備展示區」 （至10月15日）、「秋季露營市集」（9月29至10月2日及10月7至8日）、「秋野探索工作坊」和「露營音樂祭」，於9月29日至10月2日帶來多個樂隊和DJ的現場表演，把節日氣氛抄至最高點。

【巨型月兔拱門】

說到中秋節怎少得了作為主角之一的月兔呢，由即日至10月15日它「化身」成荃灣廣場L5 PLAYGARDEN的【HAPPY MOONWALK】裝置的一部分，讓大家與3米高的它來張合照。在打卡之餘，場內還設有萌爆玉兔燈籠工作坊（9月29及30日）、邀請了人氣歌手Lose Wing和Hey Rachel參加的假日Busking表演（10月1及2日），以及本地咖啡文化界年度盛事「麥田捕手x My Little coffee • Coffee Mood 品味咖啡 2023」市集及系列活動，咖啡與月餅同樣是絕配！