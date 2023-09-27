MIRROR飛澳洲拍團綜　Lokman AK晨早機場玩錫錫

男團MIRROR今年出道5周年紀念，驚喜一浪接一浪，6位成員包括Lokman、AK、Ian、Frankie、Tiger和Alton今（27日）早便率先出發往澳洲墨爾本拍攝團綜，隊長Lokman和副隊長AK於早上8時許現身離港大堂，有數十名粉絲送機，他們打扮隨意，無化妝素顏示人，戴着眼鏡和漁夫帽，在櫃枱辦理check in後受訪，他們是第一批出發隊伍，未知道房間情況，Lokman相信：「早到可早㨂。」AK就講笑看邊個愈唔想跟自己同房，就愈要狙擊對方要同房。

昨日（26日）是Lokman 34歲生日，他稱因今日要出發去工作，故昨晚同女友返屋企食飯和切蛋糕簡單慶祝。AK就表示預備了蛋糕同Lokman慶祝，並作狀嘟嘴錫壽星公。AK表示今朝早起床，有點眼瞓，已準備好食物和杯麵上機醫肚及作提醒用。今次無帶遊戲機，AK稱：「有問過帶唔帶，因為今次主要欣賞風景和大家傾偈，所以都冇帶。」他們都是第一次去澳洲，不知道當地的手信，Lokman表示想買袋鼠皮造的手信，要搜尋一下。而Ian、Frankie、Tiger和Alton 4子就分開從VIP通道直入，未有受訪。