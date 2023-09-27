暢遊澳洲．新西蘭 上天下海觀賞自然景觀

【特約報道】位於南半球的澳洲和新西蘭，四季跟位處北半球的香港相反。當香港處於秋冬季節，正是澳洲和新西蘭的春夏之時，是探索當地迷人自然景觀及獨特自然生態的最理想時機。金怡假期正推出多個澳洲及新西蘭7至10天旅行團，特色係帶旅客上天下海，既乘坐直昇機或小型飛機觀賞當地話題冰川或湖泊，又有登船追蹤赫氏海豚及體驗捕捉龍蝦等行程，令人大開眼界兼大飽口福！

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新西蘭：俯瞰冰川

想感受自然風光的朋友，金怡假期的10天新西蘭旅行團（NZS10A）可謂心水推介。該團遊覽基督城、皇后鎮、特卡波湖及班克斯半島多個熱點，行程安排讓團友乘坐直升機俯瞰著名的福克斯冰川和法蘭士約瑟夫冰川，欣賞壯麗的冰川全景，並有機會在雪地中降落，享受冰雪世界的樂趣。此外，旅行團還特別安排了乘船追蹤野生動物的生態船行程，讓團友近距離觀賞海豹、企鵝和罕見的新西蘭本土海豚「赫氏海豚」。同時，團友還能乘坐阿爾卑斯觀光火車及前往約翰山天文台欣賞壯麗的銀河，體驗一系列令人讚嘆的活動，絕對讓人目不暇給。

【10天新西蘭南島塵世唯美之旅】NZS10A

已成團：10月19日；12月21日

快將成團：12月6日；2024年1月18日、2月8日

熱賣：2024年1月12日

全包價：$37,990起

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西澳州：飽覽粉紅湖

若對湖泊或海洋情有獨鍾，不妨考慮8天西澳州珀斯團（AWP8/AWP8C）。行程包括遊覽有「粉紅湖」之稱的赫特潟湖、全球最大水霸壁畫、追蹤巨鯨及小矮人村。當中焦點有重本安排乘小型飛機傑拉爾空中暢遊，於天空中欣賞粉紅色湖和印度洋珊瑚礁美景。另外，行程乘搭曼哲拉遊船駛至印度洋，讓團友親身體驗即捕即食新鮮龍蝦和美酒，讓你滿載而歸。若然即捕即食龍蝦還未滿足，行程亦安排團友在「龍蝦漁舍」享用龍蝦大餐，讓各位大飽口福。

【9天澳洲西澳州珀斯】AWP8

已成團： 10月27日、 11月19日

熱賣：12月3日

春節出發 ：2024年2月9日

全包價：$22,990起

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墨爾本：親近樹熊企鵝

想享受市區都會的繁華，同時又想親近自然景觀的話，8天澳洲墨爾本旅行團（AMEL8）會是你杯茶。行程包括參觀著名葡萄酒產區雅拉河谷、乘搭上百年歷史的古董蒸氣火車、遊訪疏芬山淘金鎮及特別增遊菲利普島，而焦點行程有包乘觀光直升機穿越被喻為「最美公路」之一的大洋路，近距離觀賞十二門徒石的壯麗美景。

【8天澳洲墨爾本】AMEL8

熱賣： 2023年11月14日、12月6日；2024年1月18日、2月21日

春節出發 ：2024年2月11日

全包價：$23,990起

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布里斯本+黃金海岸：沿海觀光

想一口氣玩盡兩個澳洲人氣沿海城市的話，千萬別錯過7天布里斯本+黃金海岸旅行團（ABO7）。行程精心安排南岸公園、天閣露瑪度假村、天堂農莊及海洋世界，讓你盡情體驗這兩個城市的魅力。除此之外，行程亦安排前往海洋世界乘坐觀光直升機暢遊黃金海岸及在到天閣露瑪度假村餵食海豚，更安排增遊杉樹溪葡萄酒莊及Galaxy Restaurant嘆酒嘗海鮮。

【7天布里斯本+黃金海岸】ABO7

熱賣： 2023年11月26日； 2024年1月23日、2月21日

春節出發 ：2024年2月12日

全包價：$19,990起

金怡假期

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