魔童疑唱歧視亞裔Rap遭炮轟　跪低急發長文道歉

曾擔任JPEX香港區品牌大使嘅張智霖（Chilam），早前佢同太太袁詠儀及兒子張慕童（魔童）返港後，就去協助調查。不過一波未平一波又起，仔仔魔童一條4年前嘅模仿rap片被翻出，當中佢將眼角眼拉起呈「瞇瞇眼」，疑似做出歧視亞裔手勢，Rap歌詞中又含有明確歧視言語：「I asked if they can see, they should know I’ve given the glasses they become the math pro, they from Guangzhou, they see me eating dog, they say they want some……（我問他們是否能看見，他們應該知道我給了他們眼鏡就變成數學家，他們來自廣州，他們看見我在吃狗肉，他們說他也想要……）」因此遭網友炮轟。

魔童在尋晚於社交平台出長文道歉，指自己做咗蠢事，理應接受批評，依家佢已經17歲就要有擔當：「大家好，我是張慕童，很抱歉因為我個人的不當言行，給大家帶來了困擾。關於4年前那段模仿rap視頻，我在此鄭重道歉。我知道自己犯了嚴重的錯誤，和所有人說一句：對不起，我錯了。我在長大的過程中犯過很多錯誤，大家發現就多指教和批評我，做出了蠢事就該接受批評。我馬上17歲了，我的心智逐漸成熟，我清楚知道，我作為中國人要有擔當，有錯要認，有錯更要改。希望在未來的日子裏，大家能繼續指導我、指正我，讓我在不斷改進中，成為一個更好的人，謝謝大家。」