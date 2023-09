魔童疑唱歧視亞裔Rap遭炮轟　跪低急發長文道歉

曾擔任JPEX香港區品牌大使嘅張智霖(Chilam),早前佢同太太袁詠儀及兒子張慕童(魔童)返港後,就去協助調查。不過一波未平一波又起,仔仔魔童一條4年前嘅模仿rap片被翻出,當中佢將眼角眼拉起呈「瞇瞇眼」,疑似做出歧視亞裔手勢,Rap歌詞中又含有明確歧視言語:「I asked if they can see, they should know I’ve given the glasses they become the math pro, they from Guangzhou, they see me eating dog, they say they want some……(我問他們是否能看見,他們應該知道我給了他們眼鏡就變成數學家,他們來自廣州,他們看見我在吃狗肉,他們說他也想要……)」因此遭網友炮轟。

魔童在尋晚於社交平台出長文道歉,指自己做咗蠢事,理應接受批評,依家佢已經17歲就要有擔當:「大家好,我是張慕童,很抱歉因為我個人的不當言行,給大家帶來了困擾。關於4年前那段模仿rap視頻,我在此鄭重道歉。我知道自己犯了嚴重的錯誤,和所有人說一句:對不起,我錯了。我在長大的過程中犯過很多錯誤,大家發現就多指教和批評我,做出了蠢事就該接受批評。我馬上17歲了,我的心智逐漸成熟,我清楚知道,我作為中國人要有擔當,有錯要認,有錯更要改。希望在未來的日子裏,大家能繼續指導我、指正我,讓我在不斷改進中,成為一個更好的人,謝謝大家。」