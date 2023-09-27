黃紫盈遠赴日本學廚因乜搞到手指傷晒？

前新聞主播黃紫盈正在日本修讀「調理師課程」，9月忙於應付考試，不停苦練刀功，磿刀和練刀不慎割損手指流血，可算有血有汗。

她在大學時期已是學霸，尤其對語言相當敏感，大學時曾到東京留學，當時已考獲日本語言能力試2級，足夠應付日常工作，自從今年4月到日本讀書後，因每天都要講日語，心血來潮報考日語試：「既然每日都接觸日文，不如考埋最高級別的N1試，於是臨急抱佛腳買書自修，剛剛收到合格通知，果然考試運不錯，順利合格。」可見她日語進步神速。此外，她近日完成一份食譜功課，竟獲選出外參賽，以「外國人」身份代表學校參賽，認真威威。「平日好鍾意食海鮮和構思菜式，我融入了之前修讀的「中醫營養學」和「和漢藥膳課程」嘅知識，創作出一道養生海鮮料理。前幾日喺班上示範，畀同學和導師試味評分，大家都食得津津有味，畀大家選中代表學校參賽，好開心。」

另一位前天氣女郎黃婉曼，近日亦重返校園修讀碩士課程，笑言自己「四十不惑，去讀書。」，在課室選在最後排坐，老師問問題時會怕羞得低下頭迴避視線，笑稱：「原來自己這麼多年也沒有變，實在慚愧。第一日上課，唔知係興奮還是緊張，心跳加速，當我戰戰兢兢地拿著紙筆墨入課室，然後全班同學清一色每人打開一部手提電腦，自己也忍不住想笑自己。」