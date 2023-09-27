【簡潔生活學】「不整理」才是有禮貌

大家看見今期題目是否很驚訝？因為我們常常鼓勵平日做好整理收納，但為甚麼又說「不整理」才是有禮貌，豈不是自打嘴巴？這樣說當然有原因。

在某些情況下，不去整理反而是件好事，好像早陣子不少人趁暑假出外旅遊，平日習慣了執拾房間，到退房時，心想不如將房間整理一下，減輕房務員的工作量，例如將被鋪床單摺好、毛巾掛回架上，若果你這樣做就大錯特錯了！

其實住酒店時「執房」是不必要，並不是因為我們付了錢，應該由服務員打理，而是因為有些「收拾」反而是幫倒忙。例如我們將用過的物品：拖鞋放回衣櫃裏，毛巾被鋪摺好，甚至將水杯洗完用包裝紙套好，每件用過的物品都像原封不動，反而會令打掃的房務員誤以為物品未有用過，因為環保而不作更換或清洗，間接令新房客用了你的髒被和毛巾了。所以退房時，用過的毛巾，只需放在浴缸或洗手盆旁邊，垃圾放到垃圾桶就夠了。

當然，以上所指的是不宜「過度」收拾，但仍需保持基本禮貌及禮儀，不要將房間弄到烏煙瘴氣，也不要發出噪音滋擾到其他客人。

同樣地，用餐時，我們在家習慣會將吃過的碗碟刀义疊在一起，方便拎到廚房，但到餐廳時，就不要這樣做，因為侍應們收碗碟有一套方式和流程，假若你將餐具疊不穩，可能影響了他們的整理效率。

另外，若果倒瀉食物、甚至打爛杯碟，建議立即通知店員清理，店員可第一時間拿工具來清潔處理，也可通知附近食客小心滑到或碎片。

記住不同地方有不同的禮儀和文化，多留意就不怕「好心做壞事」了。

Profile：Kitty Wong

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