全新Xiaomi 13T Series $3,299起有齊旗艦性能同Leica鏡頭

【特約報道】長久以來，Xiaomi的「T」系列都是市場上的中階手機首選，最近發表的Xiaomi 13T Series亦不例外，中階價錢卻換來旗艦級享受。其中Xiaomi 13T Pro主打Leica專業三重光學鏡頭，讓用戶輕鬆拍出獨有Leica風格嘅相片，加上8K超高清攝錄功能，令初哥也能晉身成為攝影大師！

極簡專業造型

Xiaomi 13T和13T Pro沿用Xiaomi 13的極簡造型，平面設計配以曲面機背，觸感平滑且握感舒適。機背的矩形相機模組亦擁有同系DNA，兩邊微微凸起，表面又印有「LEICA」字樣，一副專業相機味道。特別一提，Xiaomi 13T Series更特設BioComfort環保皮革款式，無論是Xiaomi 13T或13T Pro皆採用了這個設計，帶來藍色仿皮效果，外觀更添時尚感覺。

首度支援防水

兩機同樣配備6.67吋CrystalRes AMOLED屏幕，提供2,712x1,220 FHD+解像度及高達144Hz的屏幕刷新率，無論打機或睇片都是視覺享受。特別一提，全線Xiaomi 13T系列均首度支援IP68防塵防水，為日常使用提供多一重保障。

三鏡廣角配置

Xiaomi 13T系列是Xiaomi與Leica合作的另一個結晶品，兩者共同研發Summicron鏡頭，從根本上提升光學品質。Xiaomi 13T和13T Pro同樣具備三鏡頭配置，其中一組為5,000萬像素廣角鏡頭，等效焦距為24mm，同時配備7片非球面鏡片，能夠攝取更多光線和細節，藉此支援高動態範圍拍攝。

任選Leica風格

背後有Leica成像系統加持，系列特別提供Leica Authentic Look及Leica Vibrant Look兩種攝影風格。前者呈Leica經典效果，成像趨向自然寫實;後者則強調生動效果，成像較為明亮鮮活，不同拍攝喜好人士可自由切換。同時，相機植入了Leica多款濾鏡、經典快門聲和Leica水印，其中濾鏡就有Leica單色選擇，相片黑白分明「奶」味十足，相片分外有Feel！

人文大師鏡頭

Xiaomi 13T系列也加入了數款「大師鏡頭」，當中包括35mm人文鏡頭、50mm旋焦鏡頭及90mm柔焦鏡頭。最令人驚喜的是人文鏡頭，不但構圖容易，人物還帶有強烈故事感，讓人感受到背後的喜怒哀樂，可謂一張相勝過千言萬語！錄影方面，Xiaomi 13T支援全焦段4K影片錄製，景深、暗角、色彩表現都具備Leica味道，滿足日常需要; 而Xiaomi 13T Pro則具備8K影片拍攝能力，配合持久的電池壽命，適合追求拍攝質素及專業攝影效果的玩家。

效能頂級檔次

效能也是機迷關心的課題，Xiaomi 13T採用台積電4nm製程的Dimensity 8200-Ultra晶片，提升了CPU和GPU的性能，並擁有出色的功耗效能。Xiaomi 13T Pro採用更高階的Dimensity 9200晶片，並內建Arm Immortalis-G715 GPU，能夠提升圖像處理效能，使遊戲體驗更加順暢。以《AnTuTu》測試Xiaomi 13T Pro，最後結果高達1,468,465分，反映效能位處眾手機前列位置，而且無論是跑分或是用來打重度遊戲，機身也沒有明顯發熱，足證內裏的5000mm2的VC不銹鋼散熱板有助快速排走廢熱。

買機優惠多多

全新Xiaomi 13T系列將於9月27日下午2:00至9月29日於全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網mi.com 、香港各大運營商和零售商門市及網站同步接受預訂, 並可免費獲贈Xiaomi 13T Series旅攝套裝 （價值港幣$599）。

於9月30日小米之家旺角創興廣場店重新開幕的大日子，正式發售。當日於小米之家旺角創興廣場店購買Xiaomi 13T Series，設有獨家優惠，首200名購買，除了獲贈旅攝套裝 (價值HK$ 599)，更可額外獲得小米無線行動電源 10000 22.5W（價值HK$ 179）。

Xiaomi 13T (12GB RAM+256GB) 建議零售價為$3,299，而Xiaomi 13T Pro (12GB RAM+512GB) 建議零售價為$4,599。買家均可享24個月保養服務 及1次性6個月碎屏保障服務、有6個月100GB Google One Drive試用及3個月的YouTube Premium服務。

詳情：