炎明熹演唱會突Cut飛　歌迷投訴無綫門票安排失當

「聲夢小天后」炎明熹（Gigi）下月將於九展Star Hall舉行首個個人演唱會，她正忙於為個唱進行綵排，但今日（27日）有粉絲向東網爆料，投訴無綫在演唱會門票安排失當，指當日門票開售時，「Gi炎粉」（炎明熹粉絲暱稱）會員努力搶購門票，正待候門票收取門票，但收到通知，因為10月7日首場門票唔夠飛，要Cut走歌迷會門票，令他們大為不滿，亦令Gigi成為磨心。

然而，Gigi的個唱已正進入倒數階段，除了每日在課餘時間加緊練歌、排舞，她的一班忠粉，忙於為偶像開Show造勢，設計了一系列演唱會紀念品，包括演唱會Tee、火炬造型官方手燈、手幅套加文件夾套裝、毛巾、與演唱會主題呼應的星球鎖匙扣、還有印上Gigi多張靚相的2024年月曆，而今次演唱會的主題Logo，同樣由歌迷會負責設計。

Gigi看到歌迷為她準備的演唱會紀念品，表現相當興奮，她說：「歌迷會幫我安排咗呢一系列嘅演唱會紀念品，樣樣都好靚，其實自己讀設計，都想學以致用，下次再有機會開演唱會嘅時候，希望可以親自參與，為自己嘅演唱會設計紀念品。」

歌迷會更在Gigi一連兩日開騷寺，在她個唱場地外安排一輪雪糕車，免費派發雪糕給觀眾，她說：「架車會印有我演唱會嘅造型相，仲會配合演唱會嘅太空主題，所以成架車都係紫藍色，模仿銀河系嘅色調，買咗飛入場嘅朋友記得早啲嚟食雪糕打卡，我都好鍾意食雪糕，好想食，但要開show保養把聲，所以今次有得睇、冇得食。」