Anson Lo招牌粉色Look現身　孝淵除褸跌膊搶鏡

韓國少女時代成員孝淵和MIRROR 教主盧瀚霆（Anson Lo）今日現身尖沙咀出席時尚活動，吸引大批「神徒」到場，孝淵以廣東話自我介紹「大家好，我係孝淵。」十分親民，Anson Lo亦學孝淵作自我介紹，加插派心心和舔嘴賣萌，全場尖叫聲不絕。Anson Lo身穿最喜愛的粉色系長褸，笑言看到現場放了公仔和鋪了粉系地氈，感覺有點像他屋企。

今早MIRROR 6子Lokman、 AK、Ian、Frankie、Tiger和Alton率先出發去墨爾本拍攝團綜，Anson Lo表示自己亦快將出發，完成手頭1、2樣工作後便要起程，將會在澳洲渡中秋。因未去過澳洲，他期待與「撈撈鼠」（澳洲短尾袋鼠）見面，並會在當地嘗試挑戰極限運動，笑言自己肯試，但不代表唔驚。

他稱昨日跟MIRROR排舞時，大家都有傾過房間分配問題，問會否建議抽籤決定同房？他稱：「唔知乜嘢玩法，唔知會唔會抽籤，我哋一落機喺機場就會拍嘢，會有小任務，詳情唔知，好保密，想影我哋嘅真實反應。（想唔想住獨立房？）我諗冇Budget住獨立房，節目想睇我哋互動，睇我哋沖涼前或臨瞓前會做乜嘢。」

提到Alton的官方歌迷會解散一事，他表示知情，事情剛發生，覺得要畀時間Alton沉澱一下，看有冇其他解決方法，自己不會過問太多。問他自己都會關心歌迷會運作？他表示歌迷會運作了4、5年，最想做到是，大家能團結一齊支持他。他好想同粉絲多點近距離接觸及打招呼，就像今日出席活動，好想行一圈多接近，想藉此回饋粉絲，每次他出活動，粉絲都好早前來霸位，甚至請假來等他。有指Alton歌迷會傳出因財政問題而解散，會否也請任職會計師的教母幫手？他稱：「我冇諗過Fans Club和屋企有財政混亂問題，我諗未需要出動媽媽的會計諮詢。」

現場孝淵透露身上的長褸是限量版，Bling Bling款式好時尚，期間她將大褸滑落擺出露香肩甫士，令宅男暈晒大浪。她表示以DJ HYO身份舉行的巡迴演出，十月開始在北美展開，希望大家會玩得開心，上月推出單曲Picture，嘗試跳鶉舞步，展示其Dancing Queen風範，她表示希望香港粉絲會喜歡，下一步想挑戰Hip Hop舞。問到想來港開個唱或粉絲見面會？她稱：「有人邀請的話，隨時會來，我己準備好。」之前來過香港幾次，香港亦有朋友，但冇去過好多地方，希望今次可以一嘗海南雞飯、橋底辣蟹和想到星光大道走走。今年是少時出道15年，她說過去十多年發生好多事，最難忘最近與少時成員合體海外演出，自己和粉絲都好開心。