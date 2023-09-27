陳浚霆認「特別照顧」古佩玲　自爆一早見過家長　

藝人陳浚霆（Andrew) 和古佩玲（Kelly) 連同一班《愛回家》的演員今日（27日）出席「迎中秋」活動。近日一眾《愛回家》演員齊齊上廣州出席活動，期間有網民發現劇中飾演好友的古佩玲及陳浚霆不論在台上或是台下互動都充滿曖昧的氣氛。他們稱大家只是有共同興趣的好朋友，私下亦經常聊天，而且Kelly早以「朋友」身份在工作時見過Andrew媽媽，對方更託兒子Andrew好好照顧Kelly，Andrew指：「其實大家係好好朋友，我哋亦有好多共同朋友，有啲Auntie都識得Kelly，要我特別睇住佢，我媽咪都問我係咪有個同事姓古㗎，你要好好睇住人。（咁媽咪對Kelly有咩感覺？）我媽咪係好開放，佢冇任何意見，等我自由發揮，佢唔會干涉我交朋友。」

此外，問到Kelly對Andrew這類型的男生有沒有興趣時，Kelly回應：「風少依類型緊係鍾意嘅，陳浚霆同劇裏面都係似，佢都係好sweet好照顧人。」其後，Andrew更大讚Kelly是不論劇中劇外都是很乖有禮貌的女生，看來雙方對彼此甚為滿意。

至於為何要「特別」照顧Kelly，Andrew表示對方一個女生獨留香港，需要多加幫忙。被問會否中秋一齊過，Andrew透露中秋會與家人一起過並且需要趕工拍攝《約埋班Friend遊香港》。而Kelly則暫未確定家人會否回港一起度過：「我想中秋節同侄仔一齊整月餅。」