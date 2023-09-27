中秋「深」度遊　靚爆異國風民宿

中秋節加上十一黃金周，港人可以一連放幾天假期。不妨來個短Trip北上深圳歎番吓，今次介紹幾間民宿各具特色，藍白聖島懸崖泡池美宿主打打希臘建築，坐擁超靚海景和洞穴泳池；ART INN藝棧以日系建築為賣點，由外至內都勁多打卡位；南洋客棧則將客家古鎮與東南亞格調融為一體，讓人在深圳也能感受到異國風情。

希臘風格 洞穴賞月

位處深圳大鵬半島的藍白聖島懸崖泡池美宿，由羅湖口岸開車前往約需1小時，屬近期的網紅民宿。酒店設計跟希臘桑托林島建築相似，藍瓦白牆屋舍依山勢錯落分布，層疊林立於懸崖之上，配合背後的海天之藍，讓人恍如置身地中海度假一樣。由於擁有絕佳地利，所有房間也能鳥瞰270度無敵海景，安坐房中便能盡收日出日落美景，中秋賞月樂也融融。酒店更細心地提供20分鐘美拍服務，有攝影師特別為客人在酒店四周打卡留念，至啱情侶到此浪漫一番。

酒店分為3棟，提供25間客房，每一間設計都不太一樣，但全部擁有大浴缸與海景陽台，部分更附有海景泡池和私人泳池。來到必住的洞穴泳池房，空間超大並可從洞穴口欣賞海景，勁有外國Feel！民宿設有藝術長廊、餐廳、休閒區及酒吧，步行3分鐘可到達藍寶石沙灘，水質清晰湛藍，不少人在此浮潛玩水。遠一點步行20分鐘則是知名的月亮灣所在，這個天然避風塘因呈月牙形而得名，來到可感受漁港小鎮風貌，兼到美食市場「醫肚」。

日系建築 網紅勝地

距羅湖口岸約1小時車程的藝棧ARTINN，位於深圳龍崗區美麗寧靜的官湖村內。民宿原本是一個荒廢的70年代舊排屋，後來被設計師黃澤林與民宿主人邱思誠加固改建，成為目前以格子框架為外形的仿日式建築，曾於2018年獲得中國建築設計大獎提名，由於顏值高兼獨特型格，內部純白空間又勁多打卡位，遂吸引不少網紅前來呃Like，連內地劇集《二十不惑》及綜藝節目《喜歡你我也是3》都曾在此取景，令其人氣進一步上升。

民宿佔地1,900平方米，設有20間客房，一樓有咖啡廳、餐廳、前後小院及泳池；二樓是榻榻米休閒區及畫廊。樓頂的觀景大露台可舉辦各式派對宴會，中秋節來到更可躺於露營椅欣賞醉人月色。而設計師想借民宿傳遞一種生活美學，內部九成以上家具都是其親手設計，木材配淺白色系充滿藝術感。官湖村被譽為「深圳版鐮倉」，社區安寧且擁有美麗的海岸線，從民宿步行5分鐘左右可到達海灘，附近還有一間由舊廠房改造而成的「藝象藝術園區」，不時會舉辦音樂派對。

南洋格局 古鎮情懷

南洋客棧位於深圳華僑城甘坑古鎮的入口旁，非常易搵，從深圳北站驅車前往只需38分鐘，乘坐地鐵5號線接10號到甘坑站，全程也只是40分鐘。它參考東南亞建築風格而建，外觀融入了新加披、馬來西亞的傳統店屋及娘惹文化，處處可見扶桑花、海洋、龍船等元素，並結合南洋風格的家具與布藝陳設，加上手繪、裝飾畫、定製地氈、藝術馬賽克等裝飾，既現代又別具異域風情，為住客帶來獨特的入住體驗。

客房共有70間，提供複式房、套房等7種房型，部分房間可眺望古鎮的閩南與客家建築群，夜景超美。餐飲方面涵蓋中西美食，主樓一二層是南洋椰子雞餐廳，別具東南亞風味。全鎮24小時開放，民宿附近有食肆和商場，從早到晚都相當熱鬧。特色文化園區不時舉辦工作坊，教遊客製作傳統工藝品，另有粵劇與民族舞表演，將古人生活呈現大家眼前。提到古人，鎮上還有漢服租借服務，穿上古裝或旗袍的美女不時穿梭其中，配合古城牆與舊牌坊，讓人恍如回到古代一樣。