草蜢台灣彰化跳唱　全場3萬觀眾High爆

組合草蜢日前應邀出席台灣一個晚會作表演嘉賓，三子勁歌熱舞全身濕透，台下超過3萬觀眾，站起跳舞勁High，除了演唱《失戀陣線聯盟》和《寶貝對不起》等多首經典歌曲，還演唱由成員蔡一傑作曲的閩南語歌曲《有緣來作伙》，掀起全場高潮，台下觀眾反應熱烈，傑仔感動眼濕濕。

完騷落台，傑仔興奮說：「今晚好開心，見到好多Fans，無論大人小朋友都好熱情，感覺好似返到到草蜢初出道跑宣傳，因為喺台灣有好多回憶，諗返以前去電視台錄影、商場，甚至公園表演，超級開心。」他講到眼濕濕，好感動。台上勁歌熱舞，全身濕透，穿着黑色背心大騷結實麒麟臂的傑仔說：「真係全身濕晒，天氣熱啦，我哋又好賣力又唱又跳，觀眾太好，太錫草蜢！」

穿着粉紅色大Deep V上衣的蔡一智，長髮滴著汗水說：「好開心嚟彰化，原本嚟出席一個表演活動，完騷之後我覺得好似去完游水一樣，全身濕晒，今日應該係『泳會』，觀眾反應好掂呀！」蘇志威火速換了乾爽的團tee，他說：「今日天氣好熱，場面好熱鬧，雖然我哋草蜢經常到台灣開騷和宣傳，但好少到彰化，所以今次彰化嘅歌迷終於見到『本尊』，真人又唱又跳，佢哋特別開心。我哋喺台上都好開心，因為台下反應越勁，我哋台上就越落力。剛才跳舞着嗰件衫都扭出汗水，唔係誇張。希望下月28日高雄巨蛋演唱會同樣咁熱情，香港歌迷都飛嚟一齊熱鬧啦！」