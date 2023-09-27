張振朗帶兩底褲到澳洲　朱敏瀚感恩「陸秋」令觀眾改觀

張振朗、賴慰玲和朱敏瀚(朱仔)於《約埋班 Friend 去旅行》中齊齊玩轉澳洲悉尼，今晚(27日)一集中更上演「反黑團友」篇，到著名景點三姊姊石打卡，之後他們有機會駕駛超跑體驗「速度與激情」，三人玩「河孖」決定誰有機會坐車，期間90後的朱仔竟舉手問甚麼是「河孖」，令賴慰玲愕然兼眼凸！最終振朗駕駛、朱仔為座上客，賴慰玲則勁冇癮與工作人員坐旅遊巴。不過最終賴慰玲都有機會一嘗駕駛開篷跑車滋味，振朗屈在狹窄的後座，朱仔則凍到打噴嚏，場面搞笑。

三人因合作劇集《反黑路人甲》結緣的三人無所不談，就連帶了幾多條底褲出Trip都攞出嚟講！事緣三人在高級酒店 High Tea，振朗突然發表「底褲偉論」說：「其實呢個 Trip我淨係帶咗兩條底褲。」聽到反晒白眼的賴慰玲說：「其實我見到你帶咗兩個篋，嗰啲嘢(底褲)有咁重咩？」振朗笑笑口解釋：「唔係重呀，因為我對佢哋珍而重之，想安放得佢哋舒服啲，所以一條一個篋。」他再笑謂：「我屋企都係得4條，我已經拎咗一半過嚟！」三人爆笑收場。

他們又入住森林中的木屋酒店，房價約1,300澳元（約6,500 港元）一晚，參觀酒店房後他們嘩嘩聲，朱仔見到超大廁所後笑言：「個廁所大過我間房！」之後三人到戶外飲酒，一邊睇星星一邊談心，朱仔坦言《反黑路人甲》「陸秋」一角改變了觀眾對他的睇法，他說：「嗰陣係好純粹、好focus喺角色上，嗰幾個月好投入，滿足感好大，感覺到自己係做得好，好耐未試過覺得自己係做得好。」朱仔還有感而發大嘆：「有時喺度諗，依家仲做唔做得番呢？」振朗聞言即開啟感性Mode 眼濕濕說：「我都好肯定拍唔番，唔好拍第二集喇，好嘅嘢好過咪算囉，但可以試吓拍其他嘅。」