李多慧自曝愛上文旦難自拔 無緣體驗中秋燒肉高呼：我也想！

韓國啦啦隊女神李多慧自加入「樂天女孩」之後，成日都係台灣韓國兩邊走，適逢中秋，佢就同大家分享咗韓國嘅中秋習俗，表示韓國人非常重視中秋節，相當於台灣過農曆新年，每年的中秋假期佢都會與家人出遊。

韓國過中秋都會穿着傳統服飾、拜祭祖先及逗利是，不過佢哋屋企就唔同，自小學開始爸爸媽媽就會趁住假期帶佢和細妹到處旅遊，至今幾乎走遍全韓國嘅景點，不過因爲假期只有4日，一家人仲未一齊去海外旅行。喺出游前，成家人會食中秋必食嘅煎餅，仲大讚媽媽做嘅煎餅最好食。

之後佢又透露自己初入職場係中學時期喺快餐店做兼職，當時嘅佢先發現賺錢不易，於是18歲之後佢就冇再向爸爸媽媽拎零用錢，20歲那年中秋，係佢第一次畀家用父母，爸爸媽媽非常感動，表示唔會用呢筆錢，更將錢擺喺筆記薄，得閒拎出嚟睇。

早前佢去買生果，被店家推薦當季嘅文旦，試食完之後竟不能自拔，買下10個文旦帶走。佢笑稱自己一日可以食2個，4日就可以全部食晒。之後又拎出文旦，喺上面畫兔仔，對自己畫工唔滿意嘅佢説：「我高中身邊很多同學是讀美術相關科系，我也嘗試過，發現這條應該不是我人生的路。」有台灣工作人員畀咗蛋黃酥佢食，不過佢話自己唔鍾意蛋黃，反而覺得之前食過嘅紅豆沙月餅好好食，因爲好似韓國傳統點心甜饅頭。佢得知台灣中秋假期唔少人都會喺路邊烤肉及放煙花，大喊：「好像很有趣，我也好想去！」可惜佢要回家與家人慶祝，未能體驗一番。