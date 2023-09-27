林盛斌銀包長期有5位數現金　對信用卡反而有陰影

堪輿學家麥玲玲帶領3位J2ers黃紫恩（Jojo）、陳欣茵和蔡景行（行仔）主持清談節目《玲玲友情報》，今晚（27日）一集主題為「成功人士」，節目請來金牌媒人林盛斌（Bob）擔任嘉賓，分享成功之道，更教大家如何用長銀包吸金。

Bob跟主持麥玲玲原來都屬於「老派人」，節目中他們透露身上要備有足夠現金才有安全感。玲玲笑言「就算着睡衣都袋幾萬蚊」，令在場3位年輕主持Jojo、陳欣茵同行仔嘆為觀止。至於Bob亦不遑多讓，分享用長銀包催財運心得：「自從用咗長銀包之後，會擺多啲cash喺入面，大概係5位數。銀包要做到脹卜卜，同啲錢擺得好整齊，例如同一間銀行出嘅錢，會擺埋一齊，散發氣場吸引多啲錢。」Bob認為：「善待啲錢，佢先會叫多啲兄弟嚟。」

對於出門出國必備的信用卡，Bob原來有段慘痛經歷，他回憶說︰「嗰時讀大學，有機會申請信用卡，我攞咗兩張。當時屋企環境唔好，一嚟阿爸阿媽就要嚟透支錢維持生計，每月就還最低付款額，還咗好一段時間，以後對信用卡就有抗拒。」到近年Bob成立自家娛樂公司，為方便應酬才申請了一張公司卡。

另外，麥玲玲透露首次參與電視節目是應林敏驄邀請，在老公極力反對怕她被整蠱下，她依然應約。而Bob現時正於佛山為林敏驄監製的電影《蓋世神功》拍攝，日前劇組為Bob慶生，阿Bob對着生日蛋糕合十許願，他亦有於社交網PO相指今次合作很開心、圓滿，而有份演的金剛更與他齊齊相約游水「談心」呢！