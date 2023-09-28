【是日通勝】

農曆八月十四

癸卯年 辛酉月 己丑日

吉時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：交易、動土、嫁娶

忌：栽種、置產、時插

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：18、26、29

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：對人大方冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

金牛座：財運稍遜，投資要保持理性，貪心易中伏。

雙子座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

巨蟹座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的惡行。

獅子座：塞翁失馬，焉知非福，面對得失勿太執着！

處女座：事業運強，無後顧之憂，可放膽追尋夢想。

天秤座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

天蠍座：淡定有錢剩，遇到麻煩時，切勿自亂陣腳。

人馬座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

山羊座：工作多甩漏，檢查清楚細節，防意外發生。

水瓶座：心急易犯錯，處理投資問題最好從詳計議。

雙魚座：好人唔怕做，自私自利會令好運離你而去！

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）羊 人緣差

鼠：事業運上升，獲貴人支持，漸入佳境。

牛：受壓力與疲勞煎熬，是時候好好休息。

虎：已婚者有出軌念頭，小心惹上爛桃花。

兔：偏財旺，利投資，但要提防貪勝不知輸。

龍：心情差，思緒亂，易把簡單問題複雜化。

蛇：受惠於好人緣，事業發展更上一層樓。

馬：有破財風險，投資要審慎，忌草率行事。

羊：是日沖煞，人際關係差，易惹上是非。

猴：桃花運急升，有暗戀對象者可趁機表白。

雞：行動力強，可於職場上嘗到不少甜頭。

狗：情緒不穩，容易跟別人爆發口舌之爭。

豬：畏首畏尾，過於保守易失去上位機會。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

玄醫同源

在傳統文化中有所謂「五術」，分別是山、醫、命、相、卜，可以看出中醫學和玄學有着密不可分的關係。中醫學是中國傳統醫學，它通過調整人體的氣血、陰陽、五行等生命體徵來治療疾病。玄學則是中國傳統的命理學，它通過觀察天象、地理環境、時間等因素來推算人的命運。

中醫學和玄學的共同點在於它們都是基於中國古代哲學思想的理論體系。中醫學的五行學說和玄學的五行命理有着相似之處，都是關注宇宙萬物的變化和演化。中醫學的陰陽學說和玄學的陰陽命理也有着相通之處，都是強調人體和自然界的平衡和調和。

中醫學和玄學的區別在於它們的應用方向。中醫學主要關注人體的健康和疾病，通過調整人體的生命體徵來達到治療效果，而玄學則主要關注人的命運和未來，通過推算和預測來指導人的行為和決策。

在現代社會中，中醫學和玄學的知識也得到了廣泛的應用和發展，中醫學針對的是物理上，偏重實質性；玄學命理針對的是心理上，偏重形而上。總言之，中醫學和玄學在中國傳統文化中都有着重要地位，它們的理論體系和應用方法都有共通和獨特的價值，所以可以用「玄醫同源」這個說法。