星玄︱劉愷威幫女改國籍 劉丹：楊冪冇爭撫養權

今日係9月28號，農曆八月十四，因為疫情停辦咗三年嘅大坑舞火龍，今日起一連三日喺銅鑼灣有得睇啦，想欣賞呢項國家級非物質文化遺產，就千祈唔好錯過喇。通勝話今日最啱交易、動土同嫁娶，最旺生肖係猴，你哋嘅桃花運急升，有暗戀對象嘅話，可以趁機表白喎。屬猴嘅蔡依林最近喺IG分享，會將自己整嘅手工編織包拎去義賣，點知前度錦榮突然留言，激到班粉絲紮紮跳，叫佢快啲躝，其實Jolin嘅情路都幾慘，同錦榮分手之後，已經單身7年，如果真係有鍾意嘅人，不妨趁住今日行桃花運同對方表白啦。至於屬鼠嘅朋友，今日事業運上升，得到貴人支持，工作會漸入佳境。

天秤座係今日嘅幸運星，你哋愛情運最強，有心儀對象嘅話可以放膽表白，有拖拍嘅話，同另一半相處更加係甜到漏。天秤座嘅劉愷威，同楊冪離婚5年，最近傳出前妻諗住豪使超過5億，爭囡囡小糯米嘅撫養權，有知情人士仲話，劉愷威帶咗小糯米去加拿大旅行，有可能係為咗改國籍，防止楊冪爭女，呢單嘢睇怕都有排煩。有知情人士指，亦即是劉愷威爸爸劉丹，就否認楊冪爭小糯米撫養權，仲話總之人在做天在看，上天自有安排。不過劉愷威自從認愛李曉峰之後，兩個人感情穩定，最近仲畀人影到同遊杭州，不如趁住今日行愛情運，過多個甜蜜嘅二人世界，或者順便諗到問題嘅解決方法呢。至於處女座嘅朋友，今日事業運超強，可以話無後顧之憂，一於放膽去追夢啦。