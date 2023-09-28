娛圈單打︱個女親生都冇用 未曾爆紅已嫁人

早前才獲高層揚言力捧的27歲無綫小花陳嘉慧（Erica），忽然驚傳閃婚，周日就會在深圳五星級酒店舉行盛大婚禮。難得搵到一生最愛託付終身，大家梗係衷心送上祝福。不過事出突然，去年才改簽經理人合約成為「親生女」，Erica唔聲唔聲嚇你一驚，婚後仲會唔會為事業衝刺，真係講唔埋。

Erica數日前才在社交網公開煙韌合照，大晒跟未婚夫戴上同款婚戒，結果短短幾日即傳來拉埋天窗好消息，認真快手。據悉未婚夫Calvin家世顯赫，婚宴酒席由米芝蓮大廚處理，非常奢華，絕對嫁得風光。咁又係嘅，未來老公有米又疊水，金龜自然多人爭，仲唔快趣埋單，咪盞夜長夢多。

不過咁，女明星嫁到好人家，必然留更多時間照顧屋企，話唔定好快生個金叵羅，未必繼續為事業拚搏。難得Erica主演的《你好，我的大夫》收視高企，一場「探肛戲」話題十足，無綫擺明畀足機會讓她入屋，偏偏「親生女」養唔熟嫁人去，都咪話唔可惜。

咁當然，人各有志，Erica以終身幸福為重，亦係非常好的選擇。話時話，她早前同周奕瑋拍檔主持日本旅遊節目，二人大晒流利日語同聲同氣，非常合襯，觀眾仲叫佢哋原地拍拖，想不到小妮子早就心有所屬。

另外，她去年同前天堂鳥成員許俊豪，「巧合地」在社交網上載同一地點郊遊相，因而傳出緋聞，點知短短一年，她就將對方由好朋友降呢為普通同事，仲Unfollow對方。家陣旋風式披起嫁衣，外界終於明晒：一個有錢一個窮，結婚點會揀個窮！