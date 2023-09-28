彭家麗韋綺姍挺李麗霞講心唔講金

歌手彭家麗、韋綺姍（Rita）應「黑妹」李麗霞邀請，據同她們在《中年好聲音》的學生周吉佩、龍婷、羅啟豪、顏志恒，㩗手參與10月30日在文化中心舉行的慈善音樂會演出，為兒童癌病基金籌款，今次音樂會由黑妹斥資一手籌辦，她自爆Rita和彭家麗兩個老師都沒有跟她講過個「錢」字：「我叫佢哋做咩，佢哋冇講no。」Rita坦言黑妹對她有恩，她永世記得有段時間她沒工作，對方介紹她到酒廊唱歌，令她有幾個月外快錢：「嗰時我冇錢使，好需要份工養家，佢喺我目中係好有義氣嘅人，佢一出聲我唔會say no。」

演唱會歌單也有黑妹親手編排，她說：「我哋係金曲歌手，揀嘅歌都係金曲，無論廣東歌、國語歌或英文歌，我都要一聽大家都識。」Rita笑言她的《相逢何必曾相識》一定要唱：「冇得唔唱。」彭家麗的《從不喜歡狐單一個》及《是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我》也是必唱，黑妹笑言會送驚嘉給大家，她曾經唱過陳奕迅和吳若希的金曲，結果全場起哄，她說：「因為冇人諗到我會唱。」

Rita當晚也會帶她的愛徒上台表演，她好多謝黑妹給她的學生有舞台演出機會，彭家麗則透露會跟龍婷獻唱一系列經典歌曲外，她會帶同弟弟彭皓鋒一同以歌聲為慈善出力。