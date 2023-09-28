「香港蔬菜」特別郵票

【特約報道】香港郵政以「香港蔬菜」為題，於九月二十一日發行一套六枚郵票、一張郵票小型張及相關集郵品。設計師以繪畫形式展示本地種植的蔬菜，當中包括甘筍($2.20郵票)、粟米($2.80郵票)、蘿蔔($3.70郵票)、菜心($4郵票)、番薯($5.40郵票)、白菜($5.50郵票)，以及$10郵票小型張上以籃子盛載的紅菜頭、茄子、番茄、甘筍、生菜和椰菜花，旁邊則繪畫了街市常見的針磅，將街市賣菜的場景活現眼前。

蔬菜種類繁多，能提供維生素、礦物質、抗氧化物等。每天適量食用不同的蔬菜，可強化身體的免疫系統，並減少患上慢性病的機會。蔬菜所含的膳食纖維，能有助改善腸道功能及促進腸道健康。

郵票‧郵趣@Hongkong Post Stamps：