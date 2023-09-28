朱智賢細數無綫10年回憶　離巢即飛馬國開新工

參選港姐入行的朱智賢最近宣布離開效力10年的無綫，準備開展工作上的新一章。近日到馬來西亞工作的她除了在社交網分享與楊偲泳在飛機上湊巧碰面的相片外，更以長文分享過去10年的在娛樂圈的感受：「還記得10年前的我，柴娃娃的去參選香港小姐，當時面對鏡頭害怕得要死的我，為了給自己一點新嘗試便入行了。10年裏面，嘗試過的工作很多姿多采，擔任外景採訪記者、司儀、主持、綜藝、遊戲節目、戲劇、唱歌跳舞、拍MV等。所有工作我都很喜歡。這10年間不斷處於學習的狀態，每天也有機會接觸到不同的新事物，練習各方面的技能，這些都是十分難能寶貴的經驗，也是誰都拿不走的美好回憶。」

講到離開無綫，她坦言是來得突然的決定：「這個決定也是挺突然的，所以未能逐一跟我合作過的台前幕後道別，在這裏跟愛我的大家說聲謝謝，感謝這十年來給予我的每一個機會，希望江湖再見。從今以後，便要獨立工作靠自己努力繼續走下去。喜歡我的朋友，希望你們可以繼續一直支持我，我會繼續與大家在各個socialmedia互動，亦不排除同各個工作單位合作。」

最後她衷心感謝這10年來支持我的每一位觀眾朋友及粉絲：「我會用自己的方式，繼續為大家帶來不一樣的我。從小到大我也不是一個愛冒險的人，要作出這個重大決定一點也不容易，希望在我還有能力的時候，出外闖闖，生活要作出改變，人生才有改變。不被定義的我 可以是任何樣子？」