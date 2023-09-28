如心廣場 x HKCAMP Moonlight Camping Fest室外「燈」月營地

華懋集團旗艦商場如心廣場x HKCAMP Moonlight Camping Fest室外「燈」月營地及「車中泊」IG打卡位最Chill戶外好去處！（客戶提供）

【營業資訊】要影靚相打卡唔需要周遊列國，留港一樣可以滿足到大家的願望。適逢中秋及國慶長假期，加上響應政府的「香港夜繽紛」活動，香港確實有不少別具特色的影相打卡位值得一去！值得推介就是期間限定的荃灣如心廣場x HKCAMP Moonlight Camping Fest，大家趁著放假日子約齊朋友去瘋狂影相吧！

荃灣如心廣場即日起至10月8日在商場一期露天廣場及1樓中庭打造Moonlight Camping Fest，商場的室外及室內位置鋪天蓋地打造成山系露營勝地，供市民遊客賞月打卡，與家人共聚天倫，玩轉另類露營新體驗。

室外「燈」月營地主題裝置

位於一期露天廣場築起最為矚目「燈」月營地主題裝置，一座5米高巨型「燈」月營帳，中間放置1.5米高的充氣月亮燈，晚間特別瀰漫迷人的氛圍，加上旁邊綴以夢幻野外光影稻田，為大家提供秋日野外露營賞月最IGable的打卡勝地。響應政府的「香港夜繽紛」，大家在晚間又多一個好去處，到此一遊感受秋日野外露營賞月氣氛。

日期：即日起至10月8日

地點：如心廣場一期露天廣場

時間：上午10時至晚上10時

「車中泊」露營車款大檢閱

諗起露營，的確有多種Chill 型方法，不得不提驅車前往野外大玩「車中泊」（汽車露營）是近年外國流行的露營新玩法。荃灣如心廣場一期露天廣場於過去周末由Stance Camper的代表打頭陣，經車主悉心打扮後，率先變身露營車的「大發BLACK GINO 」及「鈴木YELLOW HUSLTER」。

日期：9月29日 至10月2日

地點：如心廣場一期露天廣場

時間：中午12時至晚上7時、於9月29日 (中秋節正日)活動時間為下午4時至晚上11時

營野現場音樂會

於露天廣場一邊嘆「露天Chill營特飲」，一邊欣賞現場音樂表演。十‧一國慶及翌日，現場音樂表演有年輕Busking組合表演外，更有激情澎湃的非洲鼓音樂表演。非洲原始美麗的大自然中，無論在白天、傍晚、夕陽西下或是繁星滿天的夜晚，天性樂觀的非洲人都會歌唱感謝幸福的一切，以音樂情感表達着快樂，華懋集團亦希望將這份正能量與廣大市民分享。

Chill營音樂會

日期：9月29日 至10月2日及10月7日至8日

地點：如心廣場一期露天廣場

時間：晚上8時至10時 (9月30日至10月8日)、晚上9時至11時 (9月29日)

非洲鼓音樂表演

日期：10月1日至10月2日

地點：如心廣場一期露天廣場

時間：晚上6時至7時

月圓剪影打卡區

位於中庭的月亮剪影打卡區，一個大型月亮裝置讓您與家人開開心心玩餐飽，走進月亮背後做出不同的動作，眼前即呈現出不同的月下剪影，你可以發揮創意，擺出不同的動作姿態，有溫馨甜蜜、也可以生鬼搞笑，總之與朋友或家人開開心心來個合照，打卡留念共渡歡樂時光。

日期：即日起至10 月8日 （逢星期五、六、日及公眾假期）

地點：如心廣場一期 1樓中庭

時間：中午12時至晚上8時、於9月29日 (中秋節正日)活動時間為中午12時至晚上10時