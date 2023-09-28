國慶日家長消費攻略　10.1半價睇好戲

【特約報道】很久沒有一套適合一家大细入戲院睇的勵志電影，而《點點星光》是值得推薦的一個選擇！平時全家人去睇戲，實在唔平，趁今次有半價，等於買一送一，值得考慮！

《點點星光》是廣州廣播電視台出品的金雞獎兒童電影，以廣州花都七星小學跳繩隊為原型，講述「不會跳繩」的鄉村教師賴宣治帶領學生們苦練技能，培養出39名世界跳繩冠軍，13次打破世界紀錄，以一條跳繩躍上世界大舞台的勵志奮鬥故事，深刻詮釋了「幸福是奮鬥出來的」涵義。

《點點星光》榮獲多個國際殊榮，包括第33屆中國電影金雞獎「最佳兒童片」、2019年中國國際兒童電影展「最受小學生喜愛影片」、入圍蒙特利爾國際兒童電影節主競賽單元、捷克茲林國際兒童電影節及廣東省第十二屆精神文明建設「五個一工程」獎。

看過《點點星光》的朋友都不約而同地表示，在這複雜的世代，能從這部小品溫馨作品中，感受到世界上仍然存在的那種單純、真摯，真人真事的搬上銀幕，燃亮了少年的心，讓窮學生登上國際舞台的「想」並不再是「夢」。

10.1播出戲院及場次

K11 Art House（11:55am）

又一城戲院（17:55pm）

德福廣場戲院（9:30am）

荷李活廣場（17:30pm）

康怡廣場（13:40pm）

新城市廣場（8:50am）

新都城戲院（15:10pm）

將軍澳戲院（15:00pm）

青衣城戲院（13:30pm)

溫提：請帶備纸巾進場