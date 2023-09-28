7-Eleven「食得飯啦！」一周年　中秋送出千個福袋支持北河同行延展服務

【營業資訊】7-Eleven「食得飯啦！」互助行動推出已有一年，從每售出一個7-SELCET飯盒中捐出0.5港元予由陳灼明（深水埗明哥）創辦的社企北河同行，支援明哥的社區食物援助服務。在過去一年，7-Eleven不時與北河同行義工一同探訪無家者、長者、基層市民，並向其贈送飯盒、樽裝水、餅乾和節日福袋。適逢中秋臨近，7-Eleven再次夥拍北河同行，送出一千個福袋至多區基層市民，今年服務更首次延展至筲箕灣，將愛心帶到港島區有需要人士。

7-Eleven × 北河同行服務點延展至港島區

7-Eleven扎根香港逾40年，作為社區一分子，致力履行企業社會責任，貫徹服務和回饋社會大眾的宗旨。7-Eleven於2017年開始支援由陳灼明（深水埗明哥）創辦的社企北河同行，每年捐助飯盒，贈送及派發物資，共同為有需要人士，包括獨居長者、無家者及基層家庭提供一餐溫飽。在啟動「食得飯啦！」互助行動之初，支援北河同行的服務點只局限於深水埗、土瓜灣等地，經過一年的努力，支援的服務點已延展至筲箕灣。

適逢「食得飯啦！」一周年， 7-Eleven義工隊再度與北河同行的義工隊合作，在中秋前的星期派送一千份福袋予深水埗、土瓜灣及筲箕灣的有需要人士。福袋內既有應節的月餅，亦有日常的麵食、餅乾及飲料等等，讓獨居長者、無家者及基層家庭度過一個充滿暖意的佳節。

「食得飯啦！」互助行動捐款雙倍

7-Eleven將會繼續「食得飯啦！」的捐款行動，並把捐款加倍。正值「食得飯啦！」互助行動一周年，由即日至10月3日期間，顧客凡在本港任何一間7-Eleven購買一盒指定7-SELECT飯盒，7-Eleven即把捐款加倍，由每個飯盒捐出0.5港元，增至捐出1港元予北河同行，捐款會用作支持北河同行向無家者和有需要人士送上免費食物和物資。