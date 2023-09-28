Phoebus@P1X3L否認偷食　親揭與張天穎分手另有內情

男團P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）今早到旺角為日本藥店擔任一日店長，Phoebus最近被傳背女友張天穎偷食《造星IV》的許寶恆（Alice），兩人傳因合ViuTV新劇《飛黃騰達》而撻著，更被爆出雙雙去廣州長隆旅行。有指兩人到台灣拍攝綜藝節目《P1X3L 5G上台計劃》已經打得火熱，回港後Phoebus與女友張天穎分手，而被指是「小三」Alice亦早有前科，曾傳介入MIRROR成員Jer柳應廷與舊愛Kelly的戀情。

Phoebus接受訪問有備而來，被問到是否與Alice拍拖﹖他說：「我哋只不過係朋友關係，冇諗過幾個朋友出Trip會發酵到咁樣。（同Alice有親密行為？）大家睇到嘅真人騷，見到嘅化學作用、發生嘅嘢，就係同真實世界一樣，冇一啲親密嘅嘢，報道有好多嘢都未必係真，大家唔使關注太多，自已學識沉住氣，媽咪都同我講發生呢啲事要沉住氣，將來可能都會有其他新聞，做好本分。（同阿媽呻？）唔係，長輩都有睇新聞，佢哋眼睛係最雪亮。（要求公司澄清事件？）公司睇到新聞都有問發生咩事，我都話唔清楚，只係幾個朋友出Trip，好難得先有假期，驚咗以後都唔放假。（驚影響事業？）當然，啱啱出道，唔想有負面事發生。」

講事態發展巧合地他與拍拖5年的女友張天穎分手？Phoebus說：「感情世界唔敢講出嚟，係因為唔想畀人公開討論，本身我哋兩個之間都有啲問題，唔關事。」