Stardom　遊艇界明日之「星」

如何善用遊艇的每一吋空間，為船主帶來更暢快的海上生活體驗，向來是遊艇設計師率先考慮的要點之一，特別是船尾位置往往被打造成海灘俱樂部（Beach Club），而今次介紹的概念遊艇「Stardom」，就善用橫樑的寬度優勢，把海灘俱樂部變成雙層，令其規模堪稱遊艇史上之最，大有機會成為海上的明日之「星」。

外觀華麗

可譯作明星的「Stardom」，是T. Fotiadis Design麾下IBO系列（代表Innovative創新、Buildable可建造和Original原創）的最新設計概念，為熱愛旅遊的人士而設，當中有不少構思都把超級遊艇的娛樂設施質量提升至新的高度，希望它能成為大海中耀眼的一點！

先由外觀說起，「Stardom」長101米，相當於一個標準足球場的長度，採用鋼製船體和鋁製上層建築，表面的鋼灰色在太陽照射下閃閃發光，配合大理石特色牆和不透明玻璃線條，相當華麗。

設施升級

說到「Stardom」的最大賣點，當然是位於船尾的海灘俱樂部，得益於長約14米的巨大橫樑，令它有條件擴充至雙層，加上兩側配有可摺疊機翼，變相多了兩個露台，進一步擴闊活動空間，也方便客人落水暢泳。

另外，可容納22位客人的「Stardom」，其室內布置也體現了舒適奢華的頂峰。設計師對每項細節都很講究，包括利用有機皮革、意大利大理石等物料來營造奢華的生活空間。值得一提，主人套房的布置最豪華，配備步入式衣櫃、健身房、桑拿浴室、蒸汽浴室等設施，可謂應有盡有。